Reprezentacja Polski ruszyła do Andory. Co czeka jeszcze naszych piłkarzy?

Reprezentacja Polski jest już na ostatniej prostej do zakwalifikowania się do baraży, z których to wyłoni się uczestników mistrzostw świata w Katarze. Biało-Czerwoni znajdują się obecnie na drugiej pozycji w grupie i z przewagą dwóch punktów nad trzecią Albanią, mają wszystko w swoich rękach.

Podopiecznym Paulo Sousy pozostały dwa spotkania, by zapewnić sobie udział w barażach. W piątek 12 listopada Polacy zagrają z reprezentacją Andory, natomiast w poniedziałek 15 listopada nasi piłkarze przyjmą na PGE Narodowym Węgrów i tym samym pożegnają się z polską publicznością w roku 2021.

Eliminacje do MŚ. Polacy wyruszyli już do Andory

Zgodnie z planem reprezentacja Polski wyruszyła 11 listopada o godzinie 10 rano w podróż autokarem do Andory. Przypomnijmy, że podopieczni Paulo Sousy od poniedziałku stacjonowali w Hiszpanii, a nie, jak to zwykle bywa, w Warszawie. Z tego też powodu podróż autokarowa nie będzie dla naszych piłkarzy obciążająca.

Reprezentacja Polski ma jeszcze dzisiaj w planach konferencję prasową o godzinie 17:30, na której wypowiedzą się Paulo Sousa i Kamil Glik. Następnie Biało-Czerwoni odbędą jeszcze trening, który rozpocznie się o godzinie 18 i przez 15 minut będzie otwarty dla mediów.

Andora – Polska. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Andora – Polska rozpocznie się 12 listopada o godzinie 20:45. Spotkanie będzie można oglądać na Polsat Sport Premium 1 i na TVP 1.

