Ludovic Obraniak ma kilka wartościowych rad dla Matty’ego Casha. „To ważniejsze niż wszystko”

Tuż przed meczem z Węgrami na portalu sportowefakty.wp.pl ukazała się rozmowa z Ludovikiem Obraniakiem. W rozmowie z Piotrem Koźmińskim wyznał, jakie błędy popełnił i co musi zrobić Matty Cash, aby w reprezentacji powiodło mu się znacznie lepiej niż jemu.

Eliminacje MŚ 2022. Ludovic Obraniak o aklimatyzacji Matty’ego Casha

– Jedną z najważniejszych rzeczy, których Cash musi unikać, to alienacja, chowanie się w pokoju, unikanie częstego kontaktu z innymi kadrowiczami. Czasem jest ku temu pokusa, ja tak miałem, po prostu ze strachu. Oczywiście wszystko wynika z braku znajomości języka. Teraz myślę, że to unikanie kontaktów było jednym z moich podstawowych błędów. Teraz zachowałbym się inaczej – powiedział.

Wydaje się jednak, że akurat w tej kwestii Cash nie powinien mieć kłopotów. Ze środowiska bliskiego kadrze dobiega bowiem mnóstwo głosów, iż gracz Aston Villi jest człowiekiem bardzo otwartym, wiecznie uśmiechniętym i z każdym chętnie rozmawia.

Jednym z głównych zarzutów wobec Obraniaka było to, że kompletnie nie znał języka polskiego i mimo upływu to się nie zmieniło. – Cash powinien, ale nie naciskajcie tak mocno. Nie domagajcie się od razu wywiadów po polsku, ogromnych postępów w krótkim czasie. Zrozumcie: dla piłkarza urodzonego poza Polską, poza tym kręgiem kulturowym, język polski jest ultratrudny. Dajcie Cashowi czas. Niech się uczy, ale nie sprawdzajcie co pięć minut jego postępów – mówił Obraniak.

Wiadomo powszechnie, że zawodnik Aston Villi rozpoczął naukę naszego języka od hymnu. – To pokazanie ludziom jak ci zależy, oddanie szacunku – stwierdził.

Reprezentacja Polski. Jaki film powinien obejrzeć Matty Cash?

Później pochodzący z Francji pomocnik dodał jeszcze, że Cash powinien koniecznie obejrzeć film zatytułowany „Mundial. Gra o wszystko” w reżyserii Michała Bielawskiego Opowiadał on o reprezentacji Polski walczącej o udział w tym turnieju. – To ważniejsze niż wszystko. On mnie wbił w fotel i uświadomił wiele rzeczy – wyznał.

– Gdybym ja go obejrzał na początku mojej gry dla Polski, a nie po zakończeniu kariery... Nie mogę odżałować. Tu nie chodzi tylko o piłkę, o strzelenie gola czy udaną akcję. Trudna historia kraju sprawiła, że kadra była czasem ostoją. To wspaniały film, który pokazuje wiele aspektów, również pozasportowych. Mnie to bardzo poruszyło. Bo to coś, czego nie da się łatwo wychwycić, nie będąc stąd, nie chodząc do polskiej szkoły – zakończył.

