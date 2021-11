Polacy poznali przeciwników w barażach mistrzostw świata. Z kim zagrają?

To już koniec losowania. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

Trener reprezentacji Turcji, która zagra z Portugalią, nie ma wątpliwości. Ścieżka C jest najtrudniejsza.

Roberto Mancini: To nie było łatwe losowanie dla Włochów.

Które zespoły będą gospodarzami w spotkaniach finałowych? A: Zwycięzca meczu Walia – Austria B: Zwycięzca meczu Rosja – Polska C: Zwycięzca meczu Portugalia – Turcja

W ścieżce C Włosi zmierzą się z Macedonią Północą, a Portugalia z Turcją.

Rosja i Szwecja w grupie B. Włochy i Portugalia trafiają to ścieżki C w takiej kolejności.

Walia również trafiła do ścieżki A.

Pierwszym wylosowanym zespołem jest... Szkocja. Ta drużyna trafiła do ścieżki A.

Za chwilę przejdziemy do gwoździa programu, czyli losowania!

Przypomnijmy, jakie zespoły z Europy wywalczyły bezpośredni awans na mundial. To reprezentacje: Danii, Francji, Belgii, Chorwacji, Hiszpanii, Serbii, Anglii, Szwajcarii oraz Holandii

Karembeu: Szkocja i Macedonia Północna to dwie największe niespodzianki spośród wszystkich zespołów, które powalczą w barażach

Gianni Infantino: Kwalifikacje na mundial to długa droga. Faza play-off to końcowy krok i ostatnia okazja na to, aby drużyny awansowały na mistrzostwa. Dla drużyn europejskich zostały jedynie trzy miejsca.