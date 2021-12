Boniek ocenił ucieczkę Sousy. „Przykro mi, bo Portugalczyk się skompromitował”

– Słabo to wygląda – tak najkrócej o rezygnacji Paulo Sousy mówił Zbigniew Boniek. – Nikt tego Paulo Sousie nie wybaczy. Nie możesz umawiać się na lepsze warunki z kimś innym, trenując reprezentację krajową – podkreślał były prezes PZPN, który zatrudniał portugalskiego szkoleniowca. – Nie czuję się oszukany. Przykro mi, bo Portugalczyk się skompromitował – oświadczył.

– Nie wiem co nastąpiło w ostatnich 3-4 miesiącach, jak ta współpraca wyglądała, dlaczego menadżer szukał mu nowej pracy – zwracał uwagę kilkukrotnie Boniek. Zaznaczał jednak, że nie broni w ten sposób trenera. Stwierdził jedynie, że z momentem zatrudnienia, Sousa miał „bardzo wiele rzeczy do przekazania”.

Boniek pochwalił sposób, w jaki sprawę kontraktu Sousy rozwiązał Cezary Kulesza, obecny prezes polskiego związku. Jego zdaniem załatwił sprawę szybko i korzystnie dla obu stron. – Polacy domagali się obcokrajowca. Obcokrajowcy z daleka są fajni, ale z bliska inni – przypomniał. Nie chciał przyznać, że zatrudnienie „siwego bajeranta” było jego błędem. – Inaczej powiem. Musiałem absolutnie dokonać zmiany, tak mi się wydawało. Było zapotrzebowanie, żeby sprowadzić kogoś z zewnątrz, kto nie żyłby codziennym hejtem, codzienną sytuacją. Paulo Sousa z wszystkich kandydatów wydawał mi się najsolidniejszy – przyznał.

Ucieczka Sousy skomentowana przez Bońka: Świat się nie zawalił

– Pomimo niepowodzenia sportowego nie miałem przeczucia, że coś dziwnego się mogło stać. A co się stało od 1 września do dziś, to mi trudno to wytłumaczyć – przyznał Boniek. – Poszedłbym krok do przodu. Świat się nie zawalił. Odszedł Paulo Sousa, mamy dwa mecze barażowe, które nam się idealnie ułożyły – zwracał uwagę. Jego zdaniem polscy piłkarze mogą teraz zareagować z ambicją i pokazać, że Portugalczyk popełnił błąd, odchodząc.

W programie „Sportowy Wieczór” na antenie TVP Info prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował, że 19 stycznia, na pierwszym posiedzeniu zarządu, „będziemy znać nazwisko nowego trenera”.

Czytaj też:

Były reprezentant Polski wyśmiał Paulo Sousę. Wymowny komentarz obrońcy