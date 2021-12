Były reprezentant Polski wyśmiał Paulo Sousę. Wymowny komentarz obrońcy

Wieczorem 29 grudnia dostaliśmy potwierdzenie tego, o czym spekulowało się od dawna. Na dwa dni przed zakończeniem 2021 Flamengo potwierdziło nawiązanie współpracy z Paulo Sousą, a PZPN poinformował o rozwiązaniu kontraktu przez Portugalczyka. Po tym wydarzeniu w internecie pojawiła się fala komentarzy, a pokusili się o nie nawet polscy kadrowicze. Zrobił to też Igor Lewczuk, który spotkał się z byłym już selekcjonerem w Girondins Bordeaux.

Reprezentacja Polski. Igor Lewczuk zakpił z Paulo Sousy na Twitterze

Ten środkowy obrońca, do niedawna zawodnik Legii Warszawa, był graczem Żyrondystów w latach 2016-2019. W różnych etapach swojego pobytu we Francji pełnił mniej lub bardziej ważną rolę w zespole. Nie należał jednak do grona ulubieńców Sousy, czemu dał wyraz na Twitterze.

„Gdybym nie zagrał zawrotnej liczby w postaci jednego spotkania u trenera Sousy, sam bym skomentował tę sytuację. Faktem jednak jest, że fajnie przemawiał i nawet uwierzyłem, że umiem grać w piłkę” – napisał defensor na swoim profilu.

Już wcześniej przejście Portugalczyka z reprezentacji Polski do Flamengo komentowali również aktualni kadrowicze. Kamil Glik opublikował w sieci zrzut ekranu ze swojego telefonu, na którym to upamiętnił moment, w którym zablokował numer Sousy. Z kolei Mateusz Klich również odniósł w wymowny sposób. „Cytując klasyka: szkoda strzępić ryja” – napisał na Twitterze.

Baraże MŚ 2022. Polska zagra z Rosją

Już w marcu 2022 roku reprezentacja Polski powalczy o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Najpierw Biało-Czerwoni zagrają z Rosją, a jeśli Sborna polegnie, zmierzą się z kimś z duetu Czechy-Szwecja. Za sprawą baraży do fazy grupowej mundialu awansują trzy europejskie zespoły.

