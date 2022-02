Dobre wieści w sprawie kontuzji reprezentanta Polski. Uraz jednak nie jest tak poważny

W miniony weekend Derby County grało z Birmingham w ramach rozgrywek drugiej ligi angielskiej. Zawodnikami tej pierwszej ekipy jest dwóch Polaków: Krystian Bielik oraz Kamil Jóźwiak.

Krystian Bielik i Kamil Jóźwiak doznali kontuzji w meczu Derby County

Dla obu to spotkanie było słodko gorzkie. Pierwszy z wymienionych początkowo mógł się cieszyć, ponieważ wrócił do gry po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją więzadeł w kolanie. Mało tego, niedługo po wejściu na boisko popisał się efektownymi nożycami i sprawił, że Barany ostatecznie zremisowały 2:2. Przy okazji jednak upadł niefortunnie na bark i wydawało się, iż znów będzie musiał pauzować ze względu na uraz. Ostatecznie ten nie okazał się groźny i defensywny pomocnik już niebawem ma być do dyspozycji Wayne’a Rooneya.

Jeszcze poważniej zrobiło się w kwestii Kamila Jóźwiaka. W 37. minucie spotkania wychowanek Lecha Poznań zasygnalizował, że coś mu dolega i poprosił o zmianę. Ostatecznie został ściągnięty jeszcze przed przerwą. Dawid Dobrasz z „Głosu Wielkopolski” donosił niedługo potem, iż piłkarz porusza się o kulach i będzie leczył się w Poznaniu, gdzie miał przejść dokładniejsze badania

Jak długo będzie pauzował Kamil Jóźwiak z powodu kontuzji?

Zaczęto zastanawiać się nawet nad tym, czy Czesław Michniewicz będzie mógł skorzystać z jego usług w marcowych barażach o awans na mundial. Wątpliwości te rozwiał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. „Dobre wieści. Kamil Jóźwiak już po badaniach w Polsce. Ma naderwane więzadła stawu skokowego. Teraz rehabilitacja. Za 2-2,5 tygodnia wróci do gry” – napisał dziennikarz.

