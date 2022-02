Media: FIFA zawiesi rosyjskie drużyn w rozgrywkach międzynarodowych. „Toczą się rozmowy”

Od 24 lutego na Ukrainie trwa krwawa wojna w związku z inwazją wojsk Władimira Putina na naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Niemalże od samego początku wojny na międzynarodowe organizacje sportowe wywierana jest ogromna presja, by wykluczyć rosyjskie drużyny piłkarskie z wszelakich rozgrywek.

Wojna na Ukrainie. UEFA i FIFA w ogniu krytyki

Zarówno europejska jak i światowa federacja futbolowa opierały się i nie chciały podejmować zdecydowanych kroków wobec Rosji. Miało to związek między innymi z zażyłymi relacjami tych organizacji z tamtejszymi przedsiębiorstwami, na przykład Gazpromem.

To jednak UEFA podjęła pierwsze kroku w kierunku usankcjonowania tego kraju. Wiadomo już, że finał Ligi Mistrzów nie odbędzie się w Sankt Petersburgu. Dodatkowo zapadła również decyzja, aby ukraińska i rosyjska reprezentacja rozgrywały swoje mecze na neutralnym terenie, co jednak nie spodobało się opinii publicznej, ponieważ decyzja ta zrównywała agresorów z ofiarami.

Znacznie większą opieszałość przejawiała natomiast FIFA, która początkowo nie chciała ingerować w sprawy dotyczące Rosji. Gianni Infantino, szef światowej federacji mówił jedynie, iż jego organizacja zamierza bacznie przyglądać się dalszemu rozwojowi wydarzeń na Ukrainie. To spotkało się z ogromną krytyką w wielu krajach. W kolejnych dniach kolejne federacje narodowe ogłaszały, że nie zamierzają mierzyć się z Rosją w żadnych rozgrywkach. W tym gronie byli Anglicy oraz Francuzi.

FIFA ma wykluczyć reprezentacje Rosji z rozgrywek międzynarodowych

Przyparta do ściany FIFA ma jednak zmienić zdanie, o czym na Twitterze poinformował Simon Evans, pracownik agencji prasowej Reuters. „FIFA zamierza zawiesić rosyjskie drużyny w rozgrywkach międzynarodowych do odwołania. Potwierdzenia możemy oczekiwać jeszcze dzisiaj. W tej chwili toczą się zaawansowane rozmowy w tym temacie. Zawieszenie oznaczałoby wykluczenie reprezentacji Rosji z mistrzostw świata, chyba że sytuacja na Ukrainie zmieniłaby się diametralnie przed 24 marca” – czytamy we wpisach dziennikarza. Zawieszenie ma dotyczyć wszystkich piłkarskich drużyn narodowych z Rosji.

Informacja o zawieszeniu zespołów Sbornej ma wielkie znaczenie dla Polski. 24 marca Biało-Czerwoni mieli zmierzyć się z podopiecznymi Walerija Karpina w barażach o awans na mistrzostwa świata.

Czytaj też:

MKOl uderza w Rosję i Białoruś. Chodzi o sportowe wykluczenie obu państw