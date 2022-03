Boniek dosadnie o prezydencie FIFA: Infantino był dobrym żołnierzem, ale...

Wkroczenie Rosji na tereny niepodległej Ukrainy i wywołanie wojny oprócz konsekwencji najpoważniejszych, jakimi są oczywiście ludzkie tragedie i cierpienia, mają swoje odbicie w świecie sportu. UEFA i FIFA zdecydowały się na poważne sankcję wobec agresora – wszystkie kluby i reprezentacje z Rosji zostały zawieszone w międzynarodowych rozgrywkach, organizowanych przez te dwie federacje. Według opinii publicznej, działania UEFA, a już na pewno FIFA, były podejmowane bardzo opieszale.

Zanim FIFA zdecydowała o zawieszeniu reprezentacji Rosji, ogłosiła, że piłkarze z tego kraju będą mogli wystąpić w el. do MŚ w Katarze, ale bez swojej flagi i hymnu. Według Zbigniewa Bońka te informacje był wręcz śmieszne. – Gdyby mi ktoś powiedział w czasie mojej kariery, że mam przyjechać na reprezentację, ale nie będę grał dla Polski, a dla – przykładowo – związku piłkarzy w Polsce – tobym ich wszystkich wyśmiał – powiedział były prezes PZPN w rozmowie z Goal.pl.

Działacz piłkarski stwierdził, że w porównaniu do FIFA, UEFA zachowała się bardzo dobrze. – Decyzja o wykluczeniu Rosji była podjęta szybciej niż niektóre europejskie kraje zamknęły niebo dla rosyjskich samolotów – przypomniał Boniek.

Zbigniew Boniek krytykuje prezydenta FIFA

W rozmowie z Goal.pl Zbigniew Boniek wyraził swoje niezadowolenie w kwestii działań prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Zwrócił on uwagę na brak komunikatywności w tej organizacji. – Co do FIFA, ja jej nie rozumiem. To jakaś wielka korporacja, rozprzestrzeniona na terenie całego świata. Jedno biuro mają w Paryżu, inne w Dubaju, teraz powstaje jakieś od spraw marketingowych w USA – powiedział wiceprezydent UEFA. Były prezes PZPN stwierdził, że rozproszenie sprawa, że nie jak sprawnie decydować, gdy przychodzi taka potrzeba. – Gianni Infantino był dobrym żołnierzem, ale gdy został generałem, to się kompletnie pogubił – wbił jeszcze prezydentowi FIFA szpileczkę Bonie.

Co z półfinałem baraży? Rosja nie zostanie szybko przywrócona do gry

Jak słusznie można zauważyć FIFA nie usunęła ze swoich szeregów Rosji, tylko ją zawiesiła. Według Bońka Polska jednak na pewno nie rozegra spotkania eliminacji do baraży z Rosją. – Najbardziej uczciwe byłoby zagranie z kimś innym. Ale to podsuwa szereg pytań: z kim? W Polsce, czy nie w Polsce? Uważam, że w czwartek wieczorem, najpóźniej w piątek, jakaś decyzja musi być – powiedział były prezes PZPN.

Wiceprezydent UEFA jest pewien, że koniec wojny nie będzie oznaczał natychmiastowego powrotu Rosji do międzynarodowych rozgrywek. – Nie chcę mówić za cały nasz organ, ale nie wydaje mi się, by była opcja szybkiego przywrócenia Rosji. Mogę zapewnić, że to nie będzie tak, że wojna skończy się za trzy dni, a za cztery Rosji powiemy: możecie grać – powiedział jeszcze Boniek.

