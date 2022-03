Zdecydowana reakcja Rosji ws. sankcji FIFA i UEFA. RFU obwinia m.in. Polskę

Przypomnijmy, rosyjskie kluby i reprezentacje narodowe w piłkę nożną zostały zawieszone w rozgrywkach pod egidami FIFA i UEFA. Oznacza to, ze Spartak Moskwa został wyrzucony z rozgrywek Ligi Europy, a reprezentacja Rosji nie będzie mogła walczyć w barażach do mistrzostw świata w Katarze. Rosyjska federacja piłkarska nie zamierza jednak poddać sprawy bez walki.

RFU wysyła pismo do CAS

Rosyjski Związek Piłki Nożnej zapowiedział, że odwołają się do decyzji FIFA i UEFA. Sprawa trafi więc do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Przedstawiciele tego związku uważają, że światowe federacje nie miały podstawy prawnej przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu rosyjskich drużyn. „Naruszono podstawowe prawa RFU jako członka FIFA i UEFA, w tym prawo do udziału w zawodach. Ponadto decyzja o wycofaniu drużyny narodowej z kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2022 została podjęta pod presją bezpośrednich rywali w play-offach, co naruszyło zasadę sportu i zasady fair play” – napisano w oświadczeniu.

Ową „presję” wywarł na UEFA i FIFA jako pierwszy Cezary Kulesza, za którego przykładem poszły szwedzka i czeska federacja. Biało-Czerwoni mogli spotkać się z Rosją w półfinale baraży do mistrzostw świata, natomiast reprezentacja Czech i Szwecji mogła się z nią mierzyć ewentualnie w finale.

Co z „polskim półfinałem” barażowym?

Biało-Czerwoni ciągle czekają na decyzję FIFA w sprawie półfinałowego meczu barażowego, w którym pierwotnie mieli się zmierzyć z Rosją. Polakom najprawdopodobniej przyznany zostanie walkower i bezpośredni awans do finału. Na oficjalną decyzję trzeba jednak jeszcze poczekać.

Czytaj też:

Media: Szykuje się zwrot w sprawie baraży. Dobra wiadomość dla reprezentacji Polski