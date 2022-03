Nowe informacje ws. Grzegorza Krychowiaka. Rozstanie z Krasnodarem coraz bliżej

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielu sportowców wycofuje się ze wszelakiej współpracy z rosyjskimi klubami. Ta sprawa dotknęła również Krasnodar, w którym, przynajmniej na razie, jest jeszcze Grzegorz Krychowiak. Wiele wskazuje jednak na to, że Polak będzie w najbliższym czasie chciał zerwać umowę z rosyjską drużyną.

Koniec współpracy Krychowiaka z Krasnodarem?

Krasnodar opublikował w czwartek informację, że zawiesił kontrakty z ośmioma zawodnikami z zagranicy. Wśród wymienionych nazwisk nie ma jednak reprezentanta Polski, co może oznaczać, że Polak jest zdecydowany na definitywne zerwanie współpracy z rosyjskim klubem. Domysły potwierdził rzecznik prasowy PZPN w programie "Cioną po oczach". – Jego agent rozmawia z Krasnodarem, by ta umowa została rozwiązana. Wszyscy czekają na to, co zrobi FIFA. Okienka transferowe w najważniejszych ligach europejskich są zamknięte. Być może FIFA zdecyduje, by do końca marca przedłużyć okienko dla tych, którzy grali w Rosji bądź na Ukrainie – powiedział Jakub Kwiatkowski.

Krychowiak nie pozostaje bez opcji

Gdzie miałby trafić Grzegorz Krychowiak, gdyby faktycznie zerwał umowę z Krasnodarem? Tego nie wiadomo. Kwiatkowski zdradził natomiast, że jawią się przed reprezentantem Polski pewne opcje. – On ma jedną bardzo poważną ofertę na stole. Gdyby się zdecydował i dogadał z Krasnodarem ws. rozstania, to praktycznie z miejsca mógłby podpisać umowę z tym nowym klubem – powiedział rzecznik prasowy PZPN.

Kwiatkowski nie szczędził też słów uznania w stronę pomocnika Biało-Czerwonych. – Grzegorz ma dużo cywilnej odwagi. Wrzucił oświadczenie polskich piłkarzy na swoje media społecznościowe, a wiadomo, że gra w rosyjskim klubie. Teraz zdecydował się, by odejść z klubu. Atmosfera na terenie Rosji będzie gęstniała z każdym kolejnym dniem – mówił rzecznik PZPN.

