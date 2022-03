Rosjanie odwołali się od decyzji FIFA i UEFA o zawieszeniu ich drużyn. Zaskarżyli Polskę i inne kraje

We wtorkowe popołudnie (8 marca) Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu poinformował, że wpłynęło do niego odwołanie sformułowane przez Rosyjski Związek Piłki Nożnej. Odnosi się ono oczywiście do niedawnej decyzji FIFA i UEFA, które wykluczyły, a właściwie zawiesiły rosyjskie drużyny narodowe i klubowe we wszystkich międzynarodowych rozgrywkach. Konsekwencje dla niektórych z nich były poważne, na przykład Spartak Moskwa odpadł w ten sposób z Ligi Europy, oddając walkower.

Rosja odwołała się do Trybunału Arbitrażowego (CAS) w sprawie decyzji FIFA i UEFA

Światowa i europejska federacja wydały swoje oświadczenie 28 lutego, a niedługo potem Rosjanie poinformowali, że zamierzają walczyć z obiema organizacjami. Obiecali złożenie odwołania do CAS i tak też zrobili. W swoim piśmie wystosowali prośbę o anulowanie niekorzystniej dla RFS decyzji, a także złożyli wniosek o odroczenie kary do czasu rozpatrzenia odwołania.

Dużą rolę w zawieszeniu Rosjan odegrał PZPN. Polska federacja jako pierwsza ogłosiła, że w związku z inwazją wojsk Władimira Putina nie zamierza rozgrywać meczu barażowe o awans na mundial z drużyną Sbornej. Później do protestu przyłączyły się też Czechy i Szwecja, które znalazły się w tej samej części drabinki.

W związku z tym Rosjanie zaskarżyli polską federację, a także wszystkie inne, które oficjalnie poparły wniosek PZPN-u. Oprócz trzech wspomnianych związków, w tym gronie są również: Czarnogóra, Malta, Grecja, Dania, Luksemburg, Austria, Portugalia, Anglia, Hiszpania, Irlandia, Francja i – co ciekawe – także Białoruś.

