Tym zdjęciem Matty Cash rozbawił kibiców do łez. Znowu wspomniał o wódce

Matty Cash nie był jednym z głównych bohaterów meczu barażowym, w którym zmierzyły się Polska ze Szwecją. Swoją pracę wykonał jednak sumiennie i po zakończeniu może być równie dumny z awansu na mundial, co inni jego koledzy z zespołu. Już po meczu obrońca Aston Villi opublikował na swoim Twitterze zdjęcie, które stało się hitem internetu.

Matty Cash po meczu ze Szwecją; Niech mi ktoś da wódkę

Jeszcze zanim w ogóle Biało-Czerwoni zmierzyli się ze Szwedami, Cash deklarował, że jeśli awansują na mistrzostwa świata w Katarze, będzie chciał spróbować mocniejszego alkoholu. Na fotografii, którą wstawił na własny profil widać, jak wraz z dwoma partnerami z zespołu pije piwo. Defensor właśnie w ten sposób celebrował sukces razem z Piotrem Zielińskim oraz kontuzjowanym Arkadiuszem Milikiem.

Nie to jednak sprawiło, że post ze zdjęciem szybko zrobił furorę wśród internautów. Najważniejszy w nim był podpis. „Jedziemy na mistrzostwa świata!!! Co za noc! Teraz niech mi ktoś da wódkę” – napisał Cash, nawiązując do swoich wcześniejszych słów. W poście zamieścił też dwie śmiejące się do łez emoji, podkreślające humorystyczny charakter wpisu.

Nie ulega jednak wątpliwościom, że tego typu żartami i małymi gestami obrońca zyskuje coraz większą przychylność kibiców reprezentacji Polski. Wcześniej w podobny sposób potrafił rozbawić internautów, kiedy spotkał się z Czesławem Michniewiczem. W lutym selekcjoner udał się do Anglii, by porozmawiać z graczem Aston Villi, a ten powitał go samodzielnie upieczonym sernikiem.

