Czesław Michniewicz wytłumaczył niecodzienny gest po meczu ze Szwecją. Teraz wszystko nabiera sensu

Zawodowa sytuacja Czesława Michniewicza zmieniała się ostatnio jak w kalejdoskopie. Jeszcze do 2020 roku szkoleniowiec prowadził kadrę U-21, z którą awansował do mistrzostw Europy. Po otrzymaniu oferty od Legii Warszawa szkoleniowiec objął stołeczny klub, prowadząc go do mistrzostwa kraju i awansu do fazy grupowej Ligi Europy.

Gdy wydawało się, że Michniewicz jest znowu na „fali wznoszącej”, Wojskowi zaczęli notować porażkę za porażką, a odpowiedzialność za słabe wyniki drużyny poniósł trener, który w październiku 2021 roku pożegnał się z posadą. I chociaż po odejściu Paulo Sousy z reprezentacji Polski faworytem do zastąpienia Portugalczyka wydawał się być Nawałka, to Cezary Kulesza postanowił dać szansę Michniewiczowi. Ten nie zawiódł, a Biało-Czerwoni pod jego wodzą wygrali ze Szwecją i awansowali na mistrzostwa świata.

Polska – Szwecja. Czesław Michniewicz nie krył wzruszenia

To właśnie trudna droga do sukcesu sprawiła, że po zakończeniu wtorkowego meczu Michniewicz wyraźnie się wzruszył. Trener najpierw uklęknął i ucałował murawę, a po chwili nie mógł powstrzymać łez. – Po meczu ucałowałem ziemię, bo musiałem pokonać dużo trudności, by od małego chłopca, przez studia, trochę kariery zawodniczej i trenerskiej, dotrzeć do tego miejsca, w którym cała Polska nam kibicuje – przyznał selekcjoner na pomeczowej konferencji prasowej.

Dalej Michniewicz zaznaczył, że poświęcił wiele czasu na samorozwój, ponieważ wiedza jest podstawą dokonywania analiz potrzebnych do dobrego przygotowania drużyny. Jak dodał, w szlifowaniu warsztatu dziennikarskiego pomogła mu też praca z reprezentacją U-21. – Jestem optymistą i wbrew wielu ludziom, udało mi się zbudować drużynę, która awansowała na mistrzostwa świata – podsumował.

