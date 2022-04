Ile zarobiła reprezentacja Polski za awans na mundial? Cezary Kulesza ujawnił szczegóły

Pod koniec marca Biało-Czerwoni pokonali w finałowym meczu baraży Szwecję 2:0. Dzięki zwycięstwu reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa świata w Katarze. Podczas mundialu, który zostanie rozegrany pod koniec roku, nasi piłkarze zmierzą się z Meksykiem, Argentyną oraz Arabią Saudyjską. Zakwalifikowanie się na największą imprezę piłkarską wiąże się zarówno z prestiżem, jak i ogromnymi pieniędzmi, które wypłaca drużyną narodowym Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA).

Mistrzostwa świata 2022. Ile zarobił PZPN?

Cezary Kulesza udzielił wywiadu portalowi Sportowy24.pl, w którym odniósł się do kilku ciekawych kwestii. Prezes PZPN ujawnił, ile zarobiła reprezentacja Polski za awans na mundial w Katarze. – Będzie to 9 mln dolarów za wywalczenie awansu i 1,5 mln dolarów na przygotowania do startu w Katarze. Piłka lubi pieniądze, a raczej wszyscy w piłce je lubią, nie będzie zatem tak, że PZPN zdeponuje tę kasę na swym koncie. Postąpimy w myśl powiedzenia, że pan Bóg kazał się dzielić – powiedział.

Jednocześnie szef polskiej federacji zapowiedział, że w pierwszej kolejności część zarobionych pieniędzy trafi do zawodników oraz sztabu trenerskiego. Cezary Kulesza dodał także, że nie ma zamiaru ingerować w podział premii pomiędzy piłkarzami. Pozostawia tę kwestię naszym reprezentantom, wiedząc, że ci mają wewnętrzne i wcześniej ustalone zasady dotyczące podziału.

– Na pewno pieniądze trafią na konta zawodników, choć nie wiem, w jakiej konkretnie kwocie do każdego z nich, bo to już wewnętrzna sprawa zespołu. Piłkarze mają swoje zasady dotyczące podziału. Z tego, co się orientuję, rozliczenia są sprawiedliwe, uzależnione od liczby meczów i minut spędzonych na boisku – wyjaśnił.

Mistrzostwa świata 2022. Na co jeszcze zostały wydane pieniądze?

Ponadto prezes PZPN zdradził, że część środków otrzymanych od FIFA została już wydana na pokrycie kosztów bazy pobytowej w Katarze. – Uznaliśmy, że z uwagi na popularność Roberta Lewandowskiego, lepiej unikać hotelu w centrum. A przecież chcemy mieć spokój i możliwość koncentracji na treningach, na przygotowaniach do meczów. Zgodnie z sugestią sztabu zdecydowaliśmy się więc na bazę w mniejszym hotelu, w którym powinno być łatwiej o wyciszenie – powiedział Cezary Kulesza.

