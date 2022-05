Media donoszą o problemach zdrowotnych jednego z liderów kadry. Co z przyjazdem na zgrupowanie?

AEK Ateny we wtorek 17 maja rozgrywał ligowe spotkanie z Olympiakosem Pireus, który już wcześniej wywalczył mistrzostwo Grecji. Triumfator rozgrywek krajowych potwierdził klasę w starciu z zespołem z Aten, wygrywając 3:2 dzięki hat-trickowi Youssefa El Arabiego. Kibiców AEK-u może martwić nie tylko wynik spotkania, ale też kontuzja Grzegorza Krychowiaka, o której zaczęły donosić greckie media.

Zdaniem tamtejszych serwisów sportowych, reprezentant Polski miał problem z biodrem, przez co rozegrał tylko 45 minut meczu z Olympiakosem. Te doniesienia stawiają pod znakiem zapytania przyjazd pomocnika na zgrupowanie kadry, które rozpocznie się już pod koniec maja.

Reprezentacja Polski. Co z Grzegorzem Krychowiakiem?

Z wypowiedzi rzecznika PZPN-u i team managera kadry wynika jednak, że uraz Krychowiaka prawdopodobnie nie jest poważny, ponieważ zawodnik nie zgłosił, że mógłby nie pojawić się na zgrupowaniu. – Przyznam, że nie czytam greckich mediów. Mogę jednak powiedzieć, że na ten moment nie otrzymałem żadnej niepokojącej informacji na temat stanu zdrowia Grześka. Co za tym idzie, nie słyszałem także o tym, że nasz zawodnik miałby nie przyjechać na zbliżające się zgrupowanie reprezentacji Polski – powiedział Jakub Kwiatkowski w rozmowie z tvpsport.pl.

Przypomnijmy, Biało-Czerwoni już 1 czerwca rozegrają pierwsze spotkanie Ligi Narodów, mierząc się na własnym stadionie z Walią. Również w czerwcu podopieczni Czesława Michniewicza zagrają z Holendrami oraz dwukrotnie powalczą o punkty z Belgami.

Wiadomo już, że Krychowiaka zabraknie w drugim starciu z Czerwonymi Diabłami, ponieważ ma w tym czasie wrócić do Rosji, by prowadzić rozmowy z władzami Krasnodaru. Polak wciąż ma obowiązujący kontrakt z rosyjskim klubem, a spotkanie będzie zapewne dotyczyło możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy lub ewentualnej sprzedaży do innego zespołu.

