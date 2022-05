Czesław Michniewicz zdradził szczegóły. Wiemy, z kim najprawdopodobniej zagrają Polacy

Reprezentacja Polski dzięki zwycięstwu w finale baraży ze Szwecją 2:0 awansowała do mistrzostw świata w Katarze. W fazie grupowej Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem, Argentyną oraz Arabią Saudyjską. Przedstawicielom polskiej federacji oraz samemu Czesławowi Michniewiczowi zależy na tym, aby jeszcze przed mundialem rozegrać mecz towarzyski z jedną z reprezentacji z Ameryki Południowej lub Centralnej. W rozmowie z TVP Sport selekcjoner zdradził, z kim najprawdopodobniej zmierzą się nasi reprezentanci.

Reprezentacją Polski zagra z Chile przed mundialem w Katarze

Kalendarz rozgrywek międzynardowych na ten rok jest dość napięty. FIFA przewiduje do rozegrania jedynie jedno spotkanie sparingowe przed mistrzostwami świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Kilka tygodni temu media informowały, że Polska może w tym terminie zagrać z Brazylią. Rozmowy między brazylijską a polską federacją jednak utknęły w martwym punkcie. Dlatego Cezary Kulesza oraz pozostali działacze szukali innej alternatywy.

We wtorek, 17 maja dziennikarz portalu Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk zdradził, że Biało-Czerwoni mogą zmierzyć się z Chile, Kolumbią, Peru lub Kostaryką. Mecz natomiast ma odbyć się przed wylotem do Kataru na PGE Stadionie Narodowym. Kilka dni później doniesienia te potwierdził Czesław Michniewicz. Selekcjoner otwarcie przyznał, że na ten moment najbliżej porozumienia dotyczącego gry jesteśmy z chilijskim związkiem piłkarskim. – Podczas Ligi Narodów chcemy porotować ustawieniem, popróbować wariantów, bo później nie będzie wiele okazji. Będziemy mieć jeden mecz towarzyski – i wszystko na to wskazuje, że w połowie listopada rywalem będzie Chile – powiedział trener.

Dotychczas nasza reprezentacja tylko raz mierzyła się z Chile. Miało to miejsce w 2018 roku, tuż przed mistrzostwami świata w Rosji. Spotkanie, które wówczas rozgrywane było na stadionie Lecha Poznań, zakończyło się remisem 2:2. Przypomnijmy, że już wkrótce kadrowicze rozpoczną zgrupowanie przed czterema czerwcowymi meczami w tegorocznej Lidze Narodów. Polska trafiła do jednej grupy z Walią, Belgią oraz Holandią.

