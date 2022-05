Wstrząsający skandal w FIFA. Czołowi działacze mieli dopuszczać się odrażających czynów

Romain Molina jest jednym z tych dziennikarzy, którzy nie boją się ujawniać prawdy, nawet gdy jest ona szokująca. Francuz kilka miesięcy temu zasłyną z szeregu skandalicznych informacji, które opublikował m.in. w swoich mediach społecznościowych. Ujawnił wiele wstrząsających historii, które miały miejsce we współczesnym futbolu. Teraz, dzięki niemu na jaw wyszły szczegóły kolejnego skandalu.

Skandaliczny proceder na Haiti

Francuski dziennikarz na łamach portalu josimarfootball.com podzielił się szokującym odkryciem. Jak wynika ze zdobytych przez niego informacji, działacze haitańskiej federacji piłki nożnej stworzyli system, w którym dochodziło do nadużyć seksualnych przez dwie dekady. Gdy przedstawiciele FIFA tylko pojawiali się w specjalnym ośrodku na Haiti, proponowano im seks z nieletnimi zawodniczkami i zawodnikami, czy też innym pracownikami związku, którzy wykonywali polecania swoich przełożonych, ponieważ ci grozili im śmiercią. W trakcie tych spotkań dochodziło do gwałtów. Zdaniem Romaina Moliny jedna z ofiar popełniła samobójstwo.

– Nasze paszporty zostały zarekwirowane. Szantażowali nas. To był koszmar. Nie mogliśmy powiedzieć prawdy rodzicom. Także dla nich byliśmy nadzieją na lepszą przyszłość. Jedyne, co widzieliśmy, to centrum FIFA i nic poza nim. Łatwo było manipulować i prać mózgi młodym dziewczynom – mówiła jedna z ofiar.

O tych odrażających praktykach po raz pierwszy głośno zrobiło się dwa lata temu. FIFA podjęła wówczas dożywotnio zdyskwalifikowała Yvesa Jeana-Barta, ówczesnego wieloletniego szefa haitańskiej federacji. Według znanego dziennikarza na ten moment ustalono, że ofiarami tego procederu padły co najmniej 34 osoby.

Sepp Blatter może mieć poważne kłopoty

Jak się okazało, jednym z oprawców miał być także Sepp Blatter. Były prezes FIFA może wkrótce trafić przed oblicze sądu. – Prezydent federacji kazał jednej z pracownic złożyć wizytę Blatterowi. Odmówiła, bo bała się reakcji męża. Choć Jean-Bart nie rozumiał, jak można się sprzeciwić jego autorytetowi, wytypował inną kobietę. Ta się zgodziła. Nie miała wyboru – zdradziła jedna z pracownic.

To kolejne poważne oskarżenia wobec Seppa Blattera. Przypomnijmy, że od 2015 roku przestał on pełnić funkcję szefa FIFA, ponieważ został oskarżony o korupcję. Szwajcar przekazywał Michelowi Platiniemu znaczne środki finansowe.

