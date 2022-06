Trener reprezentacji Belgii wyróżnił jednego z Polaków. Ten zawodnik mu zaimponował

Mecz reprezentacji Polski z Belgią w Lidze Narodów pod wieloma względami był po prostu fatalny. Choć w pierwszej połowie podopieczni Czesława Michniewicza prezentowali się korzystnie, to w drugiej części starcia zrobili wiele, by pozytywne wrażenia zatrzeć. Ostatecznie więc po wielu błędach Biało-Czerwoni przegrali aż 1:6.

Belgia rozgromiła reprezentację Polski w Lidze Narodów UEFA 2022

Na tak słaby występ złożyło się wiele kwestii – zawodzili nasi liderzy, popełniając bardzo proste błędy, w pomocy zupełnie nie nawiązaliśmy walki, w defensywie byliśmy bierni. Swoje zrobiła też sportowa złość naszych przeciwników po poprzednim starciu. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce tegorocznej edycji Ligi Narodów Czerwone Diabły przegrały z Holandią aż 1:4.

Siłą rzeczy ekipa Roberto Martineza chciała zadośćuczynić swoim kibicom za tamten blamaż, dlatego z Polską grała na pełnych obrotach do samego końca. Z tego faktu mocno cieszył się sam trener Belgów już po końcowym gwizdku. – Dobrze radziliśmy sobie nawet po stracie bramki. To był ważny test po porażce z Holandią. Zawodnicy odpowiedzieli świetnie. Cechą wielkich drużyn jest to, że potrafią odpowiednio zareagować po przegranej – stwierdził na konferencji prasowej.

Robert Martinez pochwalił Bartłomieja Drągowskiego po meczu Belgia – Polska

Mimo tego, że Czerwone Diabły rozbiły reprezentację Polski, hiszpański szkoleniowiec uważa, że jeden z naszych kadrowiczów spisał się na tyle dobrze, by zasługiwać na pochwały. Chodziło mu o Bartłomieja Drągowskiego.

– Nigdy nie jest łatwo zdobyć sześć bramek i stworzyć sobie tyle okazji. Świetną robotę wykonywał jednak bramkarz Polaków – stwierdził Martinez, komplementując golkipera Fiorentiny.

Czytaj też:

Oceny za mecz Belgia – Polska. Biało-Czerwoni mają się czego wstydzić