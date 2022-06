Maciej Rybus trafi do Spartaka Moskwa? Zawodnik i klub skomentowali sprawę

Kontrakt Macieja Rybusa z Lokomotiwem Moskwa kończy się w lipcu 2022 roku. Wydawało się więc, że to idealny moment dla reprezentanta Polski, by ten uciekł z rosyjskiej drużyny ze względu na wojnę na Ukrainie. Tymczasem Sebastian Staszewski z Interii Sport poinformował, że piłkarz jest bliski podpisania umowy ze... Spartakiem Moskwa. „W piątek reprezentant Polski przejdzie w Moskwie testy medyczne. Jeśli wszystko będzie dobrze, podpisze kontrakt. Słyszę, że była to jedyna konkretna opcja, jaką miał, poza możliwością przedłużenia umowy z Lokomotiwem” – napisał dziennikarz.

Rybus trafi do Spartaka Moskwa? Sprawę skomentował sam piłkarz

Maciej Rybus w rozmowie z rosyjskim Football24.ru skomentował sprawę swojego rzekomego przejścia do moskiewskiej drużyny. – Jestem teraz na wakacjach, nie chcę nic mówić. Rozważam dla siebie różne opcje, w tym Europę. Nie jestem jeszcze gotowy, by cokolwiek powiedzieć. Niedługo podejmę decyzję – powiedział obrońca.

Do kwestii zakontraktowania Rybusa odniósł się klub. – Rybus rzeczywiście znajduje się na liście potencjalnych transferów do Spartaka tego lata, ale w tej chwili jest to tylko jedna z naszych opcji – powiedział rzecznik prasowy moskiewskiej drużyny z rosyjskim Championatem.

Maciej Rybus rozegrał w barwach Lokomotiwu Moskwa 136 spotkań, podczas których zdobył 3 bramki i zaliczył 12 asyst. Ewentualne przejście do Spartaka prawdopodobnie na stałe zamknęłoby obrońcy drzwi do reprezentacji Polski. Trzeba jednak pamiętać, że Polak mieszka w Moskwie od wielu lat, a jego żona i dzieci mają rosyjskie paszporty.

