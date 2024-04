Łukasz Piszczek może zostać trenerem w Ekstraklasie. Miał już ofertę

Łukasz Piszczek to jedna z wielkich postaci polskiej piłki XXI wieku. Boczny obrońca przez lata był filarem reprezentacji Polski. W 2021 roku odszedł z Borussii Dortmund, by dołączyć do rodzinnego klubu z Goczałkowic-Zdroju. Po blisko trzech latach weteran wciąż nie daje o sobie zapomnieć, rywalizując w III lidze.

Łukasz Piszczek gotowy na pracę w Ekstraklasie

Piszczek to także aktywny ekspert telewizyjny. Wkrótce rozpocznie szkolenie UEFA Pro, które pozwoli mu oficjalnie pracować jako szkoleniowiec na najwyższym szczeblu. Piłkarz, który słynnie z trafnych analiz, jest postrzegany jako dobry materiał na trenera. W przeszłości był zapraszany między innymi do sztabu reprezentacji Polski jako asystent Fernando Santosa. Wówczas odrzucił prośbę.

Ciekawą informację co do innej oferty zdradził sam gracz w rozmowie z TVP Sport. Piszczek opowiedział, że po zakończeniu gry w Dortmundzie otrzymał ofertę pracy szkoleniowej w jednym z klubów Ekstraklasy. Choć nie zdradził jego nazwy, to powiedział, że nie czuł się gotowy na takie wyzwanie. Inaczej ma się sytuacja dziś. „Piszczu” zadeklarował gotowość do poprowadzenia zespołu na najwyższym szczeblu w Polsce. Chce jednak najpierw skupić się na edukacji trenerskiej, a także na obowiązkach eksperta telewizyjnego.

– Jakby teraz ktoś zapytał mnie, czy jestem gotowy na to, żeby przejąć klub, powiedziałbym, że tak. Inna sprawa, że dla mnie bardzo istotne jest moje życie prywatne. W tym momencie wciąż mam pracę w Viaplay i jesteśmy umówieni także na kolejny sezon. Jest też kurs UEFA Pro – stwierdził Piszczek.

instagram

Kariera Łukasza Piszczka

Łukasz Piszczek rozegrał 66 spotkań w reprezentacji Polski, zdobywając trzy bramki. W przeszłości reprezentował barwy Borussii Dortmund, Herthy Berlin i Zagłębia Lubin.

Czytaj też:

Los Wojciecha Szczęsnego przesądzony? Juventus znalazł następcę PolakaCzytaj też:

Rozłam w ekipie Szymona Marciniaka. Asystent ujawnia