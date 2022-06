Olbrzymi problem przed meczem z Belgią. Podstawowy reprezentant kontuzjowany!

Reprezentacji Polski został do rozegrania jeszcze jeden mecz w Lidze Narodów podczas tego czerwcowego zgrupowania. Drużyna Czesława Michniewicza zmierzy się z Belgią, która w pierwszym spotkaniu w Brukseli rozbiła Biało-Czerwonych aż 1:6. Selekcjoner zapowiadał, że Polacy wystąpią w tym spotkaniu w najsilniejszym, na ten moment, składzie. Niestety, na kilka godzin przed rywalizacją z Czerwonymi Diabłami urazu doznał etatowy obrońca naszej kadry.

Kontuzja podstawowego reprezentanta. Czesław Michniewicz może zmienić plan

Jak wynika z informacji opublikowanych przez portal Meczyki.pl, szkoleniowiec nie będzie mógł w tym meczu skorzystać z Jana Bednarka. 26-latek grający na co dzień w angielskim Southampton nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry we wtorkowym starciu. Stoper nie znajdzie się nawet w kadrze meczowej. Były piłkarz Lecha Poznań był pewniakiem do rozpoczęcia spotkania w wyjściowym składzie.

Media przewidywały, że reprezentacja Polski rozpocznie to starcie w ustawieniu z trzema środkowymi obrońcami. Najprawdopodobniej Czesław Michniewicz zmieni teraz swój pierwotny plan. W miejsce Jana Bednarka, obok Kamil Glika może wejść Jakub Kiwior, który pokazał się z całkiem niezłej strony w rywalizacji z Holandią. Gracz Southampton jest absolutnie podstawowym zawodnikiem naszej kadry. W trakcie tego zgrupowania wystąpił od początku do końca w każdym z trzech dotychczas rozegranych meczów. Łącznie w narodowych barwach wystąpił 42 razy.

Spotkanie Polska – Belgia odbędzie się we wtorek, 14 czerwca. Pierwszy gwizdek sędziego powinien wybrzmieć o godzinie 20:45.

Czytaj też:

Byli selekcjonerzy reprezentacji Polski zupełnie sobie nie radzą. Jakie są tego przyczyny?