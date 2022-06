Liga Narodów. Jerzy Dudek sceptyczny po porażce z Belgią. Skomentował zachowanie Lewandowskiego

Reprezentacja Polski w Piłkę nożną rozpoczęła serię spotkań w Lidze Narodów 1.06. W pierwszym meczu pokonaliśmy Walię 2:1. W następnym meczu z Belgią nasi piłkarze zostali rozbita 1:6. Na wymazanie tego wyniku czekać trzeba było trzy dni, bo już w starciu z Holandią udało się nam zremisować 2:2.

W czwartej kolejce mogliśmy zrewanżować się Belgom. Jednak mimo paru dobrych okazji, nie udało nam się strzelić bramki i po raz kolejny musieliśmy przełknąć gorycz porażki. Tym razem mecz zakończył się 0:1. Po tym meczu Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji wyraził swoje zanipokojenie. „Nie jestem spokojniejszy po tym zgrupowaniu. Myślę, że jak wielu kibiców, mam trochę mieszane uczucia odnośnie do naszej postawy” - podkreślił golkiper.

Dudek napisał w felietonie dla Przeglądu Sportowego, że „nie spróbowaliśmy częściej wychodzić do wysokiego pressingu”. Zauważył, że „gdy to robiliśmy, to potrafiliśmy stworzyć jakieś zagrożenie”.

Dudek: Widać było bezradność Lewandowskiego

Były bramkarz Realu Madryt i Liverpoolu skomentował również zachowanie Roberta Lewandowskiego, który w meczach z Belgami i Holandią był osamotniony, odcięty od podań. „Gdy zawodnik tego kalibru rzadko jest przy piłce, naturalnie się frustruje, co widzieliśmy przy okazji czerwcowych spotkań. Widać było po naszym kapitanie bezradność, jednak na co dzień przyzwyczajony jest do innego sposobu gry” - stwierdził Dudek.

Do mistrzostw świata pozostało już niewiele czasu i nie będzie dużo okazji, by przetrenować nowe rozwiązania. „To martwi, bo niestety, ale mam wrażenie, że w czerwcu nie zrobiliśmy kroku w przód. Zostaliśmy w tym samym miejscu, a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że się cofnęliśmy” - pisze były bramkarz. Dudek przyznał, że po czterech meczach „ma więcej pytań niż odpowiedzi”. Jednym z nich jest to, czy kadra powinna grać z jednym, czy z dwoma napastnikami.

Sytuacja w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski w piłkę nożna w tegorocznej Lidze Narodów trafiła wraz z z Holandią, Belgią i Walią do czwartej grupy. Najsłabsza drużyna w stawce po zakończeniu rozgrywek spadnie z dywizji A.

Liga Narodów 2022. Wyniki "polskiej" grupy

Polska – Walia (2:1)

Belgia – Holandia (1:4)



Belgia – Polska (6:1)



Walia – Holandia (1:2)



Walia – Belgia (1:1)



Holandia – Polska (2:2)



Polska – Belgia (0:1)



Holandia – Walia (3:2)



