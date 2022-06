Tabela Ligi Narodów 2022. Które miejsce zajmują Polacy po meczu z Belgią?

Reprezentacja Polski w tegorocznej Lidze Narodów trafiła do grupy 4., gdzie przyszło jej mierzyć się z Holandią, Belgią i Walią. Z racji, że najsłabsza drużyna w stawce po zakończeniu rozgrywek spadnie z dywizji A, Biało-Czerwoni nie mogli pozwolić sobie na potknięcie z Walią. Tak też się stało, a podopieczni Czesława Michniewicza na inaugurację zmagań ograli Walijczyków 2:1.

Liga Narodów. Polska dwa razy przegrała z Belgią

Potknięcie, i to poważne, przytrafiło się Polakom w pierwszym meczu z Belgią. Porażka 1:6 z pewnością utkwi na długo w pamięci piłkarzy, którzy za blamaż w Brukseli zrehabilitowali się szybko, bo już w starciu z Holandią. Remis 2:2 dał naszym reprezentantom cenny punkt i poprawił sytuację Biało-Czerwonych w tabeli.

Okazja do wywalczenia kolejnych „oczek” nadeszła we wtorek 14 czerwca, kiedy to zespół prowadzony przez Michniewicza podjął na PGE Narodowym Belgów. Biało-Czerwoni ponownie polegli w starciu z Czerwonymi Diabłami, a kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Warszawie byli świadkami tylko jednej bramki. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Holendrzy po emocjonującej końcówce pokonali Walijczyków. Takie rozstrzygnięcia oznaczają, że Polacy przed wrześniowymi meczami Ligi Narodów plasują się na pozycji dającej im na chwilę obecną utrzymanie w dywizji A.

Liga Narodów 2022. Wyniki „polskiej” grupy

Polska – Walia (2:1)

Belgia – Holandia (1:4)

Belgia – Polska (6:1)

Walia – Holandia (1:2)

Walia – Belgia (1:1)

Holandia – Polska (2:2)

Polska – Belgia (0:1)

Holandia – Walia (3:2)

Liga Narodów 2022. Tabela

Miejsce Drużyna Liczba Punktów Rozegrane mecze Zwycięstwa Porażki Remisy 1. Holandia 10 4 3 0 1 2. Belgia 7 4 2 1 1 3. Polska 4 4 1 2 1 4. Walia 1 4 0 3 1

