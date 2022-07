Rozbrajająca szczerość Grzegorza Krychowiaka. Jego wpis robi furorę

Grzegorz Krychowiak świetnie czuje się w mediach społecznościowych. Niejednokrotnie udowodnił, że ma do siebie ogromny dystans. Ponadto pomocnik reprezentacji Polski często wchodzi w interakcję z pozostałymi użytkownikami, odpowiadając im na komentarze. Tym razem postanowił skomentować post opublikowany przez twitterowe konto „Łączy Nas Piłka”.

Grzegorz Krychowiak udowadnia, że ma do siebie dystans

Administratorzy zadali użytkownikom Twittera jedno proste pytanie: „Jaki był najciekawszy mecz, na którym byłeś na trybunach?” – napisali. Pod postem pojawiło się setki odpowiedzi, ale z całą pewnością jednej z nich nie mogli się spodziewać. Grzegorz Krychowiak napisał wprost: „PSG vs Olympique Lyon”.

Polak nawiązał do swojego nieudanego pobytu w stolicy Francji. Będąc piłkarzem paryskiego klubu, bardzo często siedział na trybunach, choć szkoleniowcem PSG był doskonale mu znany Unai Emery. Hiszpan ściągnął go na Parc des Princes w 2016 roku, po bardzo dobrych dla niego finałach mistrzostw Europy.

Pomocnik ponownie pokazał, że ma do siebie i swojej kariery spory dystans. Wpis 32-latka z miejsca zrobił furorę w sieci. Zebrał ponad dwa i pół tysiąca polubień w kilka godzin, a do tego mnóstwo udostępnień i komentarzy. To więcej niż sam post opublikowany przez „Łączy Nas Piłka”.

twitter

Przypomnijmy, że ostatnio Grzegorz Krychowiak zmienił barwy klubowe. Odszedł z FK Krasnodaru, nie chcą grać dla Rosjan, do arabskiego Al-Shabab. Spędzi tam najbliższy rok. Natomiast jego pensja wynosić będzie około 3,5 miliona euro.

Czytaj też:

Polski bramkarz bardzo blisko zmiany klubu. Wiemy, gdzie zagra w przyszłym sezonie