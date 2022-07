Krzysztof Piątek bardzo blisko zmiany klubu. Powinien być gwiazdą drużyny

Przyszłość Krzysztofa Piątka nadal jest niepewna. Reprezentant Polski, od kiedy trafił do Bundesligi, nie potrafi ustabilizować swojej formy, a do tego prześladują go problemy ze zdrowiem. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu we Fiorentinie, gdzie zamierzał się odbudować i ponownie o sobie przypomnieć. W tym czasie zdobył dla Violi sześć bramek, ale było to stanowczo za mało, aby przekonać działaczy włoskiej drużyny do wykupienia go z Herthy Berlin.

Krzysztof Piątek może ponownie trafić do Włoch

Napastnik wrócił do stolicy Niemiec, ponieważ wciąż ma ważny kontrakt z tym zespołem. Wygasa on bowiem dopiero wraz z końcem czerwca 2025 roku. Od wielu tygodni media spekulują o tym, w barwach, jakiego klubu będzie występować 27-latek. Jak podawał pewien czas temu portal Meczyki.pl, w tym tygodniu miało dojść do spotkania piłkarza z dyrektorem sportowym Herthy Berlin. Po rozmowie z Fredim Bobiciem wydawało się, że Polak jest bliżej pozostania w Bundeslidze. Innego zdania są natomiast włoscy dziennikarze.

Według informacji Nicolo Schiry sytuacja uległa zmianie. Uważa, że zatrudnieniem Krzysztofa Piątka zainteresowana jest włoska Salernitana. Podobno kluby zrobiły znaczące postępy w negocjacjach w sprawie ściągnięcia reprezentanta naszego kraju. „La Gazzetta dello Sport” dodaje, że drużyna z Serie A bierze pod uwagę roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ponadto pokrywaliby tylko połowę pensji polskiego napastnika.

W poprzednim sezonie ekipa z Salerno ledwo utrzymała się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Przypomnijmy, że barwy tego zespołu reprezentuje m.in. Franck Ribery.

