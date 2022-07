Polski napastnik wraca do Serie A. Będzie chciał się odbudować

Polski napastnik wraca do Serie A po rocznym wypożyczeniu. Niegdyś wielka nadzieja Biało-Czerwonych będzie chciała odbudować się, by być może wrócić do kadry na mundial w Katarze. Póki co, jego bilans bramkowy nie powala jednak na kolana.

27-letni Mariusz Stępiński wrócił do Hellasu Verona po rocznym wypożyczeniu do cypryjskiego Arisu Limassol. Rok wcześniej grał w drugoligowym Lecce, by tam się odbudować i znaleźć dobrą formę przed powrotem do elity. Równia pochyła w karierze Stępińskiego Niestety, ani w drugiej lidze włoskiej, ani na Cyprze wyniki wychowanka Widzewa Łódź nie powalały na kolana. W minionym sezonie Stępiński wystąpił w barwach Arisu łącznie w 25 spotkaniach, w których zdobył dziewięć goli i zanotował trzy asysty. Sezon wcześniej, przywdział trykot Lecce 33 razy, w których strzelił 10 bramek i trzykrotnie wykonał ostatnie podanie do strzelców bramek. Kariera Mariusza Stępińskiego jest bogata, jeśli chodzi o liczbę klubów, z którymi był związany. Napastnik do swojego CV może wpisać również takie drużyny jak Norymberga, Wisła Kraków, Ruch Chorzów, FC Nantes i Chievo Verona. W całej swojej karierze Polak wystąpił w 295 meczach i strzelił łącznie 71 bramek. Najwięcej zdobył ich w Ekstraklasie (25 w 97 występach). Krzysztof Piątek także szuka nowego klubu Inny napastnik reprezentacji Polski z występami w Serie A, również szuka sobie nowego klubu. Krzysztof Piątek, bo o nim mowa zdaniem niemieckich mediów nie jest uwzględniony w planach Herthy Berlin na kolejny sezon. W związku z tym pojawiają się pogłoski, że "El pistolero" zmieni klub. Tureckie media donoszą, że Polak może trafić do Fenerbahce. Krzysztof Piątek w zeszłym sezonie grał w Fiorentinie na wypożyczeniu z Herthy Berlin. Napastnik, którego obecna wartość rynkowa wynosi 12 mln euro, w minionym sezonie zagrał w 14 meczach w Serii A, w których strzelił trzy gole. Jego kontrakt z Herthą Berlin wygasa w 2025 roku. Czytaj też:

