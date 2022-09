Kamil Kosowski wskazał, kto powinien odejść z kadry po mundialu. Chodzi o dwóch zawodników

Reprezentacja Polski przygotowuje się do nadchodzącego mundialu w Katarze, ale po meczu Biało-Czerwonych z Holandią trudno o optymizm. Dobrze zagrał właściwie tylko jeden zawodnik – Piotr Zieliński. Cała reszta, na czele z naszymi liderami, wypadła blado na tle szybkich, kreatywnych i zdyscyplinowanych Oranje. Dlatego Kamil Kosowski nie ma wątpliwości, że po katarskim turnieju kilku polskich zawodników powinno na dobre zrezygnować z występów w reprezentacji.

Kamil Kosowski wskazał dwóch piłkarzy, którzy niebawem powinni zakończyć reprezentacyjne kariery

– Mecz z Holandią pokazał, którzy piłkarze będą kończyli kariery w kadrze po mistrzostwach świata. Nie chciałbym wskazywać palcem, ale dla niektórych graczy będzie to ostatni duży turniej – stwierdził ekspert na łamach „Przeglądu Sportowego”.

Według byłego reprezentanta Polski z naszą drużyną narodową niebawem pożegna się Kamil Glik. – On zdaje sobie z tego sprawę, ale niech sam podejmie decyzję. Kamil to jednak wie, bo twardo stąpa po ziemi – uważa Kosowski. Rzeczywiście doświadczony obrońca coraz częściej gra poniżej poziomu, do którego przyzwyczaił nas w poprzednich latach. Wczoraj Holendrzy mocno obnażyli wady naszego lidera, który momentami już nie nadąża za tempem meczu.

Od dłuższego czasu w kadrze słabo wygląda również Grzegorz Krychowiak. W starciu z Oranje był spóźniony niemal do każdego pojedynku, a w rozegraniu głównie spowalniał akcje, zamiast je przyspieszać. – Grzesiek też zdaje sobie sprawę, w jakim momencie jest jego organizm – dodał Kosowski.

