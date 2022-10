Złe wieści na temat Kamila Glika. Jego trener wspomniał o poważnym urazie

Mniej więcej półtora miesiąca pozostało do rozpoczęcia nietypowego, katarskiego mundialu. Na turnieju, który odbędzie się w listopadzie i grudniu bieżącego roku, wystąpi również reprezentacja Polski, ale czy w swoim najmocniejszym składzie? Według najnowszych doniesień kibice mogą martwić się o zdrowie Kamila Glika, który doznał urazu w ostatnim meczu Serie B.

Kamil Glik doznał kontuzji w meczu Benevento

Środkowy obrońca nie dokończył bowiem meczu pomiędzy Benevento i Ascoli. Lider naszej kadry wyszedł na to starcie w pierwszym składzie, aczkolwiek występ musiał zakończyć przedwcześnie. Trwał on dokładnie 61 minut. Właśnie po godzinie gry reprezentant naszego kraju poprosił o zmianę, co chwilę później się wydarzyło. Włoskie media twierdzą, że powodem tej sytuacji był bół w pachwinie, który poczuł Glik.

Fabio Cannavaro, nowy szkoleniowiec Benevento, niedługo po ostatnim gwizdku wziął udział w konferencji prasowej, ale niestety nie pocieszył kibiców Biało-Czerwonych. – Jeśli chodzi o urazy Veselego i Glika pierwsze odczucia nie są najlepsze. To poważna kontuzja i problem z mięśniami. To trudny moment i sami gracze o tym wiedzą. Moim zadaniem jest jednak ja najlepiej zarządzać ich siłami – stwierdził były mistrz świata z 2006 roku, cytowany przez portal sportowefakty.wp.pl.

Należy zatem spodziewać się, iż Benevento w najbliższym czasie będzie musiało radzić sobie bez jednego z liderów naszej kadry. Pytanie tylko, czy środkowy defensor zdąży wyleczyć się do mistrzostw świata. W najbliższych dniach mają zostać przeprowadzone dodatkowe badania, które określą, jak poważny jest uraz Glika.

