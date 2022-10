Nowe wieści ws. stanu zdrowia Kamila Glika. Wiadomo, ile będzie pauzował i czy zdąży na mundial

Kiedy Kamil Glik niedawno doznał kontuzji w meczu Serie B, serca kibiców reprezentacji Polski zabiły mocniej. Środkowy obrońca – niezależnie od jego formy – to nadal bardzo ważna postać w kadrze Biało-Czerwonych i trudny było sobie wyobrazić naszą jedenastkę na mundial bez niego. Jak się jednak okazuje, tym razem strach miał tylko wielkie oczy i ze zdrowiem stopera Benevento nie jest aż tak źle.

Kamil Glik doznał kontuzji w meczu Benevento w Serie B

Glik nie dokończył bowiem meczu z Ascoli, na które wyszedł w pierwszym składzie. Rozegrał jednak zaledwie 61 minut, a następnie poprosił o zmianę, co zresztą po chwili się urzeczywistniło. Włoskie media początkowo pisały o urazie pachwiny, a oliwy do ognia dolał również Fabio Cannavaro, nowy trener Benevento. Ten na konferencji prasowej wprost mówił o „poważnych kontuzjach” dwóch swoich podopiecznych, w tym Glika właśnie.

Niedługo potem, dokładnie we wtorek 4 października reprezentant Polski przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, który pomógł określić, jak poważny jest uraz. Portal meczyki.pl podaje, że Czesław Michniewicz nie ma się o co martwić, bo stoper Biało-Czerwonych będzie dostępny do gry już niebawem.

Wiadomo, ile będzie pauzował Kamil Glik

„Według naszych informacji Glik odpocznie przez około dwa lub trzy tygodnie. Patrząc na kalendarz Benevento i, jeśli zdrowie nie będzie mu płatać figli, Polak wróci na mecz z Como i przed mundialem miałby do rozegrania cztery starcia ligowe plus towarzyskie spotkanie z Chile” – czytamy w artykule ze wspomnianego serwisu.

Wydaje się więc, że tyle wystarczyłoby środkowemu obrońcy, aby złapać odpowiedni rytm meczowy i przygotować się do mundialu.

