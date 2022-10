Grzegorz Krychowiak dodał zdjęcie i rozpętał burzę. To nie spodobało się fanom reprezentacji

Grzegorz Krychowiak za swoje ostatnie występy w reprezentacji Polski nie zebrał wysokich not. Pomocnik najpierw był krytykowany po porażce z Holandią, a następnie za występ w meczu z Walią. W drugim z tych spotkań swoimi niefrasobliwymi zagraniami gracz Al-Shabab wprowadzał popłoch w szeregach defensywnych, a na domiar złego obejrzał żółtą kartkę.

Po spotkaniach w ramach Ligi Narodów nie brakowało głosów, że Krychowiak powinien przestać otrzymywać powołania do kadry. Część kibiców apelowała nawet, by 32-latek nie znalazł się w kadrze na zbliżające się mistrzostwa świata, które odbędą się w Katarze. Jedno ze zdjęć dodanych przez zawodnika w mediach społecznościowych sugeruje jednak, że ten do Kataru poleci.

Grzegorz Krychowiak leci na mundial?

Piłkarz w środę 5 października opublikował fotografię, na której pozuje u boku Czesława Michniewicza z karteczką „Kierunek Katar”. „My i 25 innych” – napisał zawodnik, co może oznaczać, że selekcjoner reprezentacji osobiście poinformował go o powołaniu na mundial. To z kolei nie spodobało się internautom. „Jakbyś reprezentował jeszcze jakiś poziom, to by było pięknie” – napisał jeden z nich. „Ale będziesz robił kleszcza już w pierwszym meczu i w żółwim tempie zastawiał się plecami z piłką, żeby ją zaraz stracić?” – dopytywał ktoś inny.

instagram

Nie brakowało także bardziej wyważonych opinii. „Sceptycznie podchodzę do tego powołania gdy grasz w tej ogórkowej lidze i będąc w takiej formie jak ostatnio na zgrupowaniu.... obyś wszystkich zaskoczył forma na mistrzostwach, gratulacje powołania” – napisał jeden z fanów.

