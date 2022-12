Wojciech Szczęsny z ważnym apelem. Te słowa dają do myślenia

Choć reprezentacja Polski wyszła z grupy mistrzostw świata po raz pierwszy od 36 lat, nie wszyscy są zadowoleni ze stylu, w jakim to zrobiła. Wojciech Szczęsny takimi kwestiami jednak się nie przejmuje. Golkiper, w dużej mierze dzięki któremu osiągnęliśmy wyżej wspomniany sukces, postanowił w swoim stylu zwrócić się do kibiców w wywiadzie, którego udzielił „Przeglądowi Sportowemu”.

Mundial 2022. Wojciech Szczęsny o sukcesie reprezentacji Polski

Według niego kibice oraz eksperci powinni przymknąć oko na to, w jaki sposób Biało-Czerwoni osiągnęli postawiony przed nimi cel, czyli wyjście z grupy. Za dużo jest w tym wszystkim malkontenctwa, co bramkarzowi Juventusu się nie podoba. – Wyszliśmy z grupy, spełniliśmy marzenia i nie chcę odbierać sobie tej satysfakcji, bo komuś się styl nie podobał. Mnie też się nie podobał, ale wolę tak, niż na Euro 2020 lub wcale. Chcę mieć wspomnienia na całe życie – powiedział.

Szczęsny uważa, że do występów Polaków na mundialu kibice podchodzą zbyt… Po polsku. Przy okazji zaapelował do nich, aby podchodzili do osiągnięć Biało-Czerwonych z nieco większym entuzjazmem.

Wojciech Szczęsny ma prośbę do kibiców

– Tu trwa święto futbolu, a my, tak po polsku, siedzimy, narzekamy i debatujemy, czy gramy ładnie. Styl stylem, rozumiem narzekających, ale pocieszmy się świętem futbolu. Nie odbierajcie tej radości nam, piłkarzom. Przeżywamy najpiękniejszy tydzień w naszym sportowym życiu – stwierdził Szczęsny.

Wielu kibiców uważa, że na przykład podczas ostatnich mistrzostw Europy Polacy prezentowali się lepiej, mimo że odpadli po fazie grupowej z jednym punktem na koncie. – Wiem, że oczy bolą, ale na koniec zostają emocje. Za trzy tygodnie będziemy pamiętali mundial, w którym wyszliśmy z grupy. Ja zapamiętam to do końca życia, a Euro 2020 nie – odparł bramkarz.

