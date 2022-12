Krychowiak zabrał głos ws. dalszej gry w kadrze. Padła stanowcza deklaracja

Jeszcze przed mistrzostwami świata wiele osób domagało się odsunięcia Grzegorza Krychowiaka od pierwszego składu reprezentacji Polski. Mundial niewiele zmienił w odbiorze defensywnego pomocnika przez kibiców i ekspertów, zwłaszcza że zagrał słabo z Argentyną i Francją. W związku z tym duże grono osób chciałoby, aby 32-latek zakończył reprezentacyjną karierę. On sam deklaruje jednak, iż nie zamierza tego robić.

Grzegorz Krychowiak chce nadal grać w reprezentacji Polski

W wywiadzie, którego udzielił piłkarz, czuć żal do wszystkich tych, którzy w niego wątpią. – Niektórzy mówią, że już nie gram na odpowiednim poziomie. Jestem zawodnikiem w słabej lidze, ale chciałbym podkreślić, że nie wybrałem Arabii Saudyjskiej ze względu na poziom, a sytuację w Rosji i Ukrainie – powiedział w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Krychowiak twierdzi, iż jest przyzwyczajony do tego, że polscy kibice każdego zawodnika mającego ponad 30 lat odsyłają na emeryturę. On sam jednak czuje się na siłach, by nadal regularnie występować w naszej kadrze narodowej i nie zamierza się z niej wycofywać. – Żaden ekspert, dziennikarz czy kibic nie skończy mojej gry reprezentacji. O tym zadecyduję sam – stwierdził.

Grzegorz Krychowiak o Czesławie Michniewiczu i stylu gry Polaków

Ewentualnie zadecyduje o tym selekcjoner, ale akurat Czesław Michniewicz bardzo ceni 32-latka, więc raczej nie powinniśmy spodziewać się odsunięcia go od składu, nawet tego wyjściowego. Zwłaszcza że odpowiedniej alternatywy dla Krychowiaka wciąż brakuje.

Ten zaś pozostaje lojalny wobec swojego przełożonego, choć na pytanie o to, czy trener powinien nadal pracować z Biało-Czerwonymi, odpowiedział wymijająco. – To nie moja rola, by wybierać selekcjonera – odparł. – Mamy fundamenty. Znajdźmy balans między obroną i atakiem. Rozwijajmy się – zakończył.

Czytaj też:

Grzegorz Krychowiak tłumaczy się z afery premiowej. „To dla nas kwestia honoru”Czytaj też:

Fernando Santos na wylocie z reprezentacji Portugalii. Decyzja zapadnie w ciągu kilku dni