Wielki sukces Kamila Grabary. Zapisał się na kartach historii

Kamil Grabara ma za sobą bardzo udany sezon oraz nie najgorsze wejście w bieżący. Polak rzutem na taśmę został dopisany do kadry na mundial w Katarze ze względu na kontuzję Bartłomieja Drągowskiego. Choć nie wystąpił w żadnym spotkaniu, Czesław Michniewicz nazywał go bardzo ważnym elementem zespołu. W ostatnim czasie wiele mówiło się także o konflikcie Grabary z drugim bramkarzem FC Kopenhagi, Matthewem Ryanem. Wygląda na to, że kariera Polaka w Danii rozwija się nieco lepiej niż tego drugiego.

Kamil Grabara najlepszym bramkarzem sezonu w Danii

Kamil Grabara został ogłoszony laureatem nagrody „Złota bramka”, która przyznawana jest najlepszemu bramkarzowi sezonu w duńskiej lidze. Polaka wyróżniono w czwartek 22 grudnia. Trofeum przyznawane jest od 1984 roku przez magazyn piłkarski „Tipsbladet”. Najlepszego golkipera sezonu wyłania ankieta, która przeprowadzana jest wśród bramkarzy dwóch najlepszych lig duńskich.

Jednak nie tylko to źródło jest zgodne, że nagroda słusznie została przyznana Grabarze. Dziennik „Ekstrabladet” napisał, że wybór nie mógł być inny. Zaznaczyli, że sezon 2021/22 dla Polaka był bardzo trudny, ponieważ w jednym z pierwszych meczów odniósł poważny uraz głowy i miał kilkumiesięczną przerwę.

Kamil Grabara zapisał się w historii ligi duńskiej

Co więcej, po powrocie do gry Kamil Grabara popisał się kilkoma fantastycznymi interwencjami także na arenie międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że 23-latek jest drugim Polakiem, który został laureatem tej nagrody. W 2000 r. otrzymał ją bramkarz Viborg FF Arkadiusz Onyszko

Najczęściej honorowanym tym wyróżnieniem jest legendarny Peter Schmeichel. Duńczyk zgarnął tę nagrodę aż cztery razy.

Czytaj też:

Trener FC Kopenhaga o konflikcie Grabary i Ryana. „Powiedziałem dość”Czytaj też:

Kamil Grabara zaskakująco ocenił formę Wojciecha Szczęsnego. „Chciałbym być, jak on”