Jeśli Grzegorz Krychowiak to zrobi, wywoła skandal. Wyraził gotowość

Narastają niejasności wobec przyszłości Grzegorza Krychowiaka. Tym razem nie chodzi jednak o samą przydatność defensywnego pomocnika w reprezentacji Polski, lecz jego losy klubowe. W tym kontekście ciekawej wypowiedzi na temat naszego kadrowicza podzielił się trener jego macierzystego klubu, czyli Aleksander Storożuk.

Trener FK Krasnodar broni Grzegorza Krychowiaka

Przypomnijmy, że 32-latek jest obecnie zaledwie wypożyczony do Al-Shabab. Do drużyny z Arabii Saudyjskiej dołączył łatem i związał się z nią do końca sezonu 2022/23. Później będzie musiał wrócić do Rosji, z której wyjechał, ponieważ miał nie wyobrażać sobie gry w piłkę w kraju, który niespełna rok temu wywołał wojnę w Ukrainie.

Medialne doniesienia sugerowały, że Krychowiak miał w tamtym czasie namawiać innych zawodników z tego zespołu, by ci z niego odeszli. W tym kontekście szkoleniowiec Krasnodaru wziął Polaka w obronę. – Nikogo nie nakłaniał do transferu, to nieprawda – stwierdził Storożuk cytowany przez serwis sport.ru.

Przyszłość Grzegorza Krychowiaka jest w Rosji?

Najważniejszą informacją dotyczącą naszego rodaka jest jednak ta względem jego przyszłości w ekipie z Rosji. – Latem trenował z Krasnodarem przez trzy tygodnie. Latem rozmawiałem ze wszystkimi obcokrajowcami sam na sam, aby ich lepiej poznać. Krychowiak powiedział mi wówczas, że jest gotowy do dalszej gry dla nas – wyjaśnił szkoleniowiec.

Aktualna umowa defensywnego pomocnika wiąże go z rosyjskim zespołem do końca czerwca 2024 roku. Mimo to nie wiadomo, czy po wypożyczeniu Al-Shabab pozostaje w drużynie. Storożuk wspomniał, że trudno będzie mu wkomponować Krychowiaka do taktyki, ponieważ style gry obu stron za bardzo się różnią. Gdyby jednak Polak postanowił dalej reprezentować barwy klubu z Rosji, zapewne wywołałby skandal.

