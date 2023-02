Fernando Santos znajdzie receptę na problemy reprezentacji? Zaskakująca reakcja Jacka Gmocha

Fernando Santos, który zastąpił Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski jest bardzo doświadczonym szkoleniowcem. Podczas swojej prezentacji Portugalczyk przyznał, że zawsze chce wygrywać oraz zdradził, że dla niego ważny jest balans między defensywą a ofensywą.

Jacek Gmoch: Nie będę się martwił za niego

Podczas swojej pracy w Portugalii ważna dla niego była defensywa, za co był często krytykowany. Co prawda trener wygrał mistrzostwo Europy i Ligę Narodów, ale zdaniem kibiców za dużą wagę przywiązywał do obrony i – ich zdaniem – marnował potencjał ofensywny. W ostatnim czasie defensywa reprezentacji Polski ma dość spore problemy. Z różnych przyczyn w swoich klubach nie grają regularnie Kamil Glik, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, czy Tymoteusz Puchacz.

W wywiadzie dla Interii Jacek Gmoch przyznał, że po to zatrudniliśmy specjalistę, żeby jakoś zaradził tej sytuacji. – Za to dostaje kupę pieniędzy, jak na nasze warunki, a nawet jak na światowe, więc to jest jego zmartwienie. Fernando Santos wie, jaki cel przed nim postawiono, przyjął ten kontrakt, więc nie będę się martwił za niego – powiedział.

Jacek Gmoch: To byłoby bezczelnością z mojej strony

Na pytanie o to, na którego piłkarza Fernando Santos powinien zwrócić uwagę, Jacek Gmoch zareagował zaskakująco. – Byłoby to bezczelnością z mojej strony. On najlepiej wie, co robić, ja mu ufam. Jest człowiekiem o ogromnej wiedzy i wynikach, które osiągnął – odparł.

Zdaniem byłego trenera Fernando Santos jest pierwszym takim fachowcem w kadrze od Adama Nawałki. – Fernando Santos to trener klasy światowej, o olbrzymim doświadczeniu, od którego starajmy się czerpać jak najwięcej. Potwierdził swą klasę nie tylko jako trener klubowy, ale też reprezentacyjny – stwierdził.

Gmoch przyznał, że powinniśmy od niego czerpać wiedzę pełnymi garściami, a sama decyzja o jego zatrudnienia była świetna pod każdym względem. – W najlepszej dziesiątce najlepszych trenerów świata piłkarskiego Fernando Santos na pewno się mieści. Dlatego życzmy mu zdrowia! – zakończył.

