Fernando Santos zdiagnozował największy problem reprezentacji Polski. Musi to poprawić

Po ogłoszeniu zatrudnienia nowego trenera reprezentacji Polski Cezary Kulesza udzielił wywiadu, z którego dowiedzieliśmy się, jaki problem w zespole Biało-Czerwonych widzi Fernando Santos. Choć Portugalczyk unikał tego tematu podczas prezentacji i pierwszej konferencji prasowej, to w rozmowie z prezesem PZPN nie miał on żadnych wątpliwości.

Fernando Santos nowym trenerem reprezentacji Polski

W trakcie spotkania z przedstawicielami mediów szkoleniowiec był jednak powściągliwy. Zapytany o to, czy oglądał nasze mundialowe mecze i czy ma już jakieś wnioski dotyczące gry reprezentacji Polski, obrócił zaistniałą sytuację w żart. – To tajemnica państwowa – odparł. Następnie stwierdził zaś, że jest za wcześnie, by o tym mówić i z szacunku do swojego poprzednika nie chciałby rozwijać w tej chwili tego tematu.

Bardziej wylewny w tej samej kwestii był natomiast Cezary Kulesza podczas wywiadu, którego udzielił już po ogłoszeniu Santosa nowym selekcjonerem naszej kadry.

Fernando Santos określił, jaki problem ma reprezentacja Polski

– Rozmawiałem z trenerem i powiedział, że zawodnicy w naszej reprezentacji mają za mało wiary w swoje umiejętności. Że gdzieś na tych dużych turniejach wiara jest słaba. Trener będzie więc pracował nad tym, żeby piłkarzy zbudować i żeby wiedzieli, iż są naprawdę dobrymi zawodnikami – przyznał prezes PZPN w programie „Gość wydarzeń”.

Pierwszą okazję, by odmienić oblicze Biało-Czerwonych, Santos będzie miał już za dwa miesiące. Wtedy to Polacy zmierzą się z Czechami w pierwszym meczu eliminacji Euro 2024. Na wyjeździe zagramy 24 marca, a 3 dni później rozegramy domowe spotkanie z Albanią.

