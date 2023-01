Na takich warunkach PZPN podpisał kontrakt z Santosem. Zadecydował jeden aspekt

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zapewnił podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym, że wybór Fernando Santosa na nowego selekcjonera reprezentacji Polski był najlepszym z możliwych. Portugalczyk stał się najlepiej opłacanym szkoleniowcem biało-czerwonych, a według doniesień sport.pl jego pensja wynosić będzie 3 miliony euro, czyli ok. 12 milionów złotych. Szczegóły zawarcia kontraktu zdradził sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski.

Szczegóły zawarcia kontraktu pomiędzy PZPN a Fernando Santosem

Łukasz Wachowski przyznał, że Polski Związek Piłki Nożnej był odpowiednio zabezpieczony finansowo przed zatrudnieniem nowego selekcjonera, co też pozwoliło na zawarcie umowy z Fernando Santosem. Kluczowym aspektem było tutaj wsparcie sponsorów.

– Budżet PZPN skonstruowany jest w ten sposób, że ogromne przychody pochodzą od sponsorów. To jest efekt wieloletniej pracy, tego nie da się wykonać w krótkim terminie, to jest praca, którą trzeba wykonać przez wiele lat, żeby uzyskać akceptację, świadomość sponsorów. Nie ma indywidualnego kontraktu, który realizuje wynagrodzenie dla trenera. To jest kontrakt, który zawarty jest pomiędzy PZPN a panem selekcjonerem. Mamy stabilną sytuację finansową, dzięki wieloletnim działaniom i współpracy ze sponsorami – mówił w trakcie konferencji prasowej na PGE Narodowym Łukasz Wachowski.

Łukasz Wachowski: Trener ma dodatkowe zadania i obowiązki

Tuż po konferencji sekretarz generalny PZPN pytany o to, ile dokładnie zarabiać będzie nowy selekcjoner reprezentacji Polski, odpowiedział:

– Mówi się o bardzo wysokich kwotach, ale kwoty w mediach są przestrzelone kontrakt. Co do zasady kontrakt zawiera dwa cykle eliminacyjne, w międzyczasie jest jeszcze Liga Narodów. Trener ma dodatkowe obowiązki i zadania, które dotyczą szkolenia utalentowanych zawodników. Tworzenie indywidualnych ścieżek rozwojów dla zawodników, którzy aspirują do gry w kadrze. Mamy w kontrakcie zapisy, które umożliwiają wcześniejsze rozstanie. Nie chcę mówić, czy to jest brak awansu na euro, oczywiście to pewnie jest ważny czynnik, ale czy to zdeterminuje tę decyzję, to zobaczymy – dodał Łukasz Wachowski.

Selekcjoner reprezentacji Polski chce osiągnąć wszystko

Fernando Santos zapewnił, że nie przyleciał do Polski po to, by przegrywać. Jego celem jest stworzenie drużyny, w której szansę dostaną zarówno największe gwiazdy, jak i młodzież. To właśnie na rozwoju młodych zawodników chce skupić się najbardziej, ponieważ uważa, że jest to priorytet do popychania do przodu piłki nożnej.

– Musimy się skupiać na reprezentacjach młodzieżowych i juniorskich, to też jest jedno z moich zadań. Musimy identyfikować młodych, nowych zawodników i mam nadzieję, że będziemy w ten sposób współpracować – mówił Portugalczyk.

