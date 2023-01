Fernando Santos chce zmian w polskim futbolu. Na jednej rzeczy zależy mu najbardziej

Fernando Santos rozpocznie swoją pracę z reprezentacją Polski w lutym. Wcześniej Portugalczyk musi wyjechać do ojczyzny, gdzie pozamyka wszystkie sprawy związane z przeprowadzką do Warszawy. W trakcie konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano nowego selekcjonera Polaków, 68-latek zapowiedział, jakie zmiany chce wprowadzić w polskiej piłce, a także złożył deklarację, dotyczącą najbliższych spotkań.

Fernando Santos: „Chcę wygrać wszystko”

Portugalczyk zapewnił, że jego celem w reprezentacji Polski jest osiągnięcie jak najlepszych wyników i zwycięstwo we wszystkich możliwych rozgrywkach.

– Chcę wygrać wszystko, nie przyjechałem tu przegrywać. Nie lubię słowa przegrana, dlatego moją ambicją jest wygrywanie każdego meczu, a jeśli mi się nie uda, to zobaczę, co z tą ambicją jest nie tak. Wiem, że nie zawsze to możliwe, dlatego ważne jest, by poznać przeciwników przed meczem. Po to też mam współpracowników – powiedział nowy selekcjoner biało-czerwonych.

Selekcjoner reprezentacji Polski chce stawiać na młodzież

Fernando Santos dodał, że w trakcie negocjacji Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił mu cały projekt pracy. Najważniejsze dla niego jest to, by pracować tak, jak robił to dotychczas. 68-latek podkreślił, że bardzo istotne jest wprowadzanie młodzieży do gry na najwyższym poziomie i rozwój kadr młodzieżowych. Dodał, iż chce poznać kulturę Polaków, dlatego zamieszka w Warszawie, by chodzić na polskie mecze.

– Dla mnie bardzo ważne jest to, aby zrobić w Polsce to, co robiłem w przeszłości, gdy byłem selekcjonerem Grecji i Portugalii. Chcę pozostawić po sobie spuściznę, coś na przyszłość. Futbol się zmienia. Musimy się skupiać na reprezentacjach młodzieżowych i juniorskich, to też jest jedno z moich zadań. Musimy identyfikować młodych, nowych zawodników i mam nadzieję, że będziemy w ten sposób współpracować. Ja nie zaglądam zawodnikom w dowody, nie chcę przeprowadzać tu rewolucji. Najważniejsze, by zawodnicy byli utalentowani i wszyscy mogą zagrać w reprezentacji – zaznaczył Fernando Santos.

Czytaj też:

Wpadka Cezarego Kuleszy podczas prezentacji selekcjonera. Zrobiło się niezręcznieCzytaj też:

Reprezentant Portugalii ocenił decyzję Fernando Santosa. Wstawił się w jego obronie