Koniec spekulacji. Kulesza pokazał zdjęcie z nowym selekcjonerem Polaków

Saga z wyborem nowego selekcjonera biało-czerwonych dobiegła końca. Od początku stycznia w mediach pojawiały się nazwiska trenerów, którzy byli przymierzani do przejęcia funkcji szkoleniowca reprezentacji Polski po Czesławie Michniewiczu. Do podjęcia się tego zadania spekulowano m.in. o: Vladimirze Petkoviciu, Paulo Bento, Stevenie Gerrardzie, Roberto Martinezie, Herve Renardzie czy nawet Marcelo Bielsie. To wszystko można już odłożyć na bok, ponieważ nazwisko nowego trenera polskich piłkarzy jest już znane.

Fernando Santos oficjalnie selekcjonerem reprezentacji Polski

Fernando Santos zostanie jutro ogłoszony nowym szkoleniowcem reprezentacji Polski. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza potwierdził taki stan rzeczy, publikując na Twitterze zdjęcie w towarzystwie Portugalczyka.

„Do zobaczenia jutro na konferencji na @PGENarodowy!” – napisał Cezary Kulesza.

Wspomniana przez prezesa PZPN konferencja prasowa została zaplanowana na wtorek, 24 stycznia o godz.13:00.

Spekulacje zakończone. Znamy selekcjonera reprezentacji Polski

Fernando Santos został dziś (23.01) sfotografowany na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie, co poniekąd zamknęło wszelkie spekulacje, związane z wyborem selekcjonera reprezentacji Polski. Tym samym wiadomo już, że nie będzie żadnego zwrotu akcji i prezes PZPN nie zaskoczy kibiców innym nazwiskiem.

68-letni Portugalczyk tuż po mundialu w Katarze przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Portugalii, jednak deklarował chęć kontynuowania pracy w charakterze trenera. Teraz pozostaje wierzyć, że poprowadzi biało-czerwonych do jak największej ilości sukcesów.

