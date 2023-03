Fernando Santos zaskoczył. Oto powołania do kadry na mecze z Czechami i Albanią

Fernando Santos już 24 marca zadebiutuje na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. Portugalski szkoleniowiec od kilku tygodni uważnie obserwował poczynania biało-czerwonych w ich klubach, m.in. pojawiając się osobiście na meczach. Nie opuścił również spotkań PKO BP Ekstraklasy. Przed ogłoszeniem powołań nie miał łatwego zadania, ponieważ wielu Polaków zmagało i zmaga nadal się z problemami natury zdrowotnej lub po prostu nie prezentują dobrej formy w klubach. Tak czy inaczej, wszystko jest już jasne i wiemy, kto pojedzie na najbliższe zgrupowanie.

Ich powołał Fernando Santos na mecze z Czechami i Albanią

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski,

Obrońcy: Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Robert Gumny, Michał Krabownik, Kamil Piątkowski,

Pomocnicy: Krystian Bielik, Kacper Kozłowski, Ben Lederman, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński,

Napastnicy: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

Niestabilna forma reprezentantów Polski

Pierwszą rzeczą, która nasuwa się na myśl w przypadku powołań do reprezentacji Polski, są problemy Roberta Lewandowskiego. W ostatnich meczach FC Barcelony kapitan biało-czerwonych jest cieniem samego siebie, a na dodatek przez krótki okres pauzował z powodu kontuzji. W 2023 roku w ramach La Liga 34-latek trafił do siatki tylko dwa razy, ale dorzucał gole w Lidze Europy, Superpucharze oraz Pucharze Hiszpanii. Niemniej, od zakończenia mundialu w Katarze, nie jest to ten sam RL9, którego oglądaliśmy na starcie sezonu.

Idąc dalej, warto zwrócić uwagę na problemy w defensywie. Kamil Glik będzie pauzować przez długi czas, przechodząc rekonwalescencję po operacji kolana. Jan Bednarek wrócił do regularnej gry w Southampton, ale jego drużyna regularnie przegrywa i Polak nie notuje dobrych występów. Jakub Kiwior dopiero aklimatyzuje się w Arsenalu, gdzie niedawno zadebiutował w Lidze Europy. Bartosz Bereszyński nie złapał zaufania u Luciano Spalettiego i jest niemal na stałe „przyspawany” do ławki rezerwowych SSC Napoli.

Z kolei Nicola Zalewski niedawno przełamał się i zdobył pierwszego gola w barwach AS Romy. Jose Mourinho mu ufa i często wystawia w pierwszym składzie rzymian, ale występy Polaka często pozostawiają wiele do życzenia. Idąc do drugiej linii, Grzegorz Krychowiak może liczyć na regularne występy w Al-Shabab, choć noty jego występy nie należą do najlepszych. Mimo wszystko 33-latek nie znalazł się na liście Fernando Santosa.

Jakub Moder wciąż nie wyleczył kontuzji, a Krystian Bielik niedawno utracił dwa zęby w meczu Championship, jednak jest już gotów do gry. Krzysztof Piątek w Salernitanie jest cieniem samego siebie i ma problemy ze strzelaniem bramek, a Karol Świderski po raz ostatni trafił do siatki 25 września. Do tego wszystkiego dochodzi kontuzja Arkadiusza Milika, dlatego musi poczekać na grę w kadrze.

