Miliony euro za sukces reprezentacji Polski. Kadra Santosa ma o co walczyć

Polscy piłkarze powalczą z Wyspami Owczymi w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Po przeciętnej pierwszej części kwalifikacji, Biało-Czerwoni muszą znacznie poprawić grę, aby awansować na przyszłoroczny turniej odbywający się w Niemczech. W dobie powiększonego formatu imprezy i faktu, że znacznie więcej ekip zyskuje przepustkę, nieobecność uczestników ostatnich mistrzostw świata byłaby potężną kompromitacją.

Miliony dla polskich piłkarzy za awans na EURO

O reprezentacji Polski piłkarzy mówi się dziś wiele nie tylko ze względu na wyniki sportowe. Wciąż w głowach kibiców tkwi sprawa afery premiowej, która na nowo obiegła kraj za sprawą wywiadu Roberta Lewandowskiego. Pieniądze znów mogą pojawić się w wokół kadry za sprawą bonusów, jakie trafią do Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeśli zawodnicy Fernando Santosa awansują na EURO.

Według doniesień portalu WP SportoweFakty drużyna narodowa otrzyma 25 procent wszystkich premii, jakie UEFA wypłaci PZPN-owi w związku z EURO 2024. Już sam awans do turnieju jest wart 9,25 miliona euro. Można więc założyć, że z tej kwoty do podziału między graczy trafi 2,31 mln. To tylko kwoty związane z awansem do fazy grupowej. Należy pamiętać, że wejście do kolejnych rund jest dodatkowo płatne.

Jeśli Polacy awansują na EURO i wyjdą z grupy, to otrzymają 2 miliony euro. Awans do ćwierćfinału jest wyceniany na 3,25 mln, a do półfinału 5 mln. Przegrany finalista mistrzostw Europy zarobi 7 mln, a złoty medalista 10 mln. Łączna pula, jaką UEFA przeznaczy na premie dla wszystkich uczestników, wynosi 371 mln euro.

Polacy walczą w grupie eliminacji ME 2024

Po trzech meczach eliminacji ME Polacy mają w dorobku trzy punkty. Po czwartkowym meczu z Wyspami Owczymi kadra Santosa uda się do Tirany, gdzie 10 września zmierzy się z Albanią.

