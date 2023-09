Robert Lewandowski posypuje głowę popiołem. Chce resetu w reprezentacji

Polscy piłkarze ponownie zaprezentowali się ze słabej strony. Po kompromitującej porażce z Mołdawią i niezbyt przekonującym triumfie z Wyspami Owczymi, Biało-Czerwoni ulegli na wyjeździe Albańczykom 0:2. W spotkaniu brakowało wszystkiego, o czym mogą świadczyć np. statystyki.

Robert Lewandowski mówi o potrzebie zmian w kadrze

Zawodnicy Fernando Santosa oddali zaledwie jeden celny strzał na bramkę Albańczyków. Grali niemrawo nie mogąc zagrozić lepiej dysponowanym piłkarzom Sylvinho. Robert Lewandowski rozczarował kibiców na wiele sposób. Nie prezentował swojej optymalnej dyspozycji, a poza tym podpadł bezpośrednio po spotkaniu, gdy nie chciał do nich podejść.Ci „odwdzięczyli” się okrzykami.

Lewandowski początkowo nie chciał także rozmawiać z mediami. Gdy wielu zawodników tuż po zejściu do szatni udzielało wypowiedzi, kapitan udał się do szatni, co wywołało frustrację dziennikarzy i internautów. Po kilkunastu minutach piłkarz Barcelony wyszedł do rozmów. W wywiadzie udzielonemu Polsatowi Sport wspomniał, że zespół potrzebuje resetu, swoistego nowego rozdziału. Daleki był od łączenia słów z chęcią zmiany szkoleniowca.

– Nie ma co tłumaczyć się strzałem życia rywala. Od początku eliminacji gra nam się ciężko. To wszystko jest nie tak, jak powinno. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to bardzo boli. Nie chcę szukać wytłumaczenia. Gdybyśmy ten mecz wygrali, patrzylibyśmy inaczej, ale na dziś nie wygląda to tak, jak sobie życzymy. Mogę posypać głowę popiołem, bo zawiodłem. Wiemy, że mamy jeszcze szanse, ale musimy otworzyć nowy rozdział, czas na reset. Ale wewnątrz musimy zacząć szukać czegoś nowego, bo nie ma sensu, żeby dalej tak było – stwierdził kapitan kadry.

Reprezentacja Polski nisko w tabeli el. EURO 2024

Reprezentacja Polski zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli grupy E eliminacji EURO 2024. Z dorobkiem sześciu punktów, zawodnicy Santosa tracą cztery do liderów, Czechów.

