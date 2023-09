Nieoficjalnie: Fernando Santos straci posadę. Porażka z Albanią przelała czarę goryczy

Fernando Santos po pięciu meczach „o punkty” zakończy pracę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni pod wodzą Portugalczyka znajdują się w tragicznej formie. Zespół, który rok temu rywalizował w 1/8 finału mistrzostw świata, teraz przegrywa z Mołdawią oraz Albanią, a wygrana z Wyspami Owczymi przychodzi z wielkim trudem.

Fernando Santos ma odejść z reprezentacji Polski

Fernando Santos jest selekcjonerem kadry od stycznia 2023 roku. Póki co nie dał kibicom powodów do zadowolenia. Kadra pod jego wodzą spisuje się bardzo słabo. W eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy, polscy zawodnicy wygrali zaledwie dwa spotkania – z Albanią oraz Wyspami Owczymi u siebie.

Jak donosi Maciej Iwański z TVP Sport, spotkanie w Tiranie miałoby być ostatnim dla Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Dziennikarz pisze, że w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilkunastu lat, gdy Grzegorz Lato (ówczesny prezes PZPN) ogłosił zakończenie współpracy z Leo Beenhakkerem w mediach (nie mówiąc nic od razu trenerowi), w tym przypadku sprawa ma być rozwiązana z klasą. Co ciekawe, tuż po meczu Santos zarzekał się, że sam z siebie nie poda się do dymisji.

„Według moich informacji decyzja zapadła, ale sprawa ma być rozwiązana z klasą (nie odbyło się to obok autokaru i po meczu jak w przypadku Grzegorza Lato i wspomnianego Beenhakkera), na brak której pomstował ostatnio w wywiadzie Robert Lewandowski” – pisze Iwański.

twitter

Mecze Fernando Santosa w roli trenera Polaków

Trener mistrzów Europy z 2016 roku, Portugalczyków przegrał w debiucie (w roli selekcjonera Polaków) z Czechami 1:3. Następnie pokonał Albańczyków, Niemców (mecz towarzyski), by później przegrać w Kiszyniowie z Mołdawią. W ostatnich dniach Polacy wygrali z Farerami 2:0, a także przegrali w rewanżowym meczu z Albanią.

Aktualizacja: Jak informuje Jakub Seweryn ze sport.pl, jutro ma dojść do oficjalnego spotkania prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z Santosem.

twitterCzytaj też:

Baraż do EURO 2024 ratunkiem dla Polaków? Wcale nie będzie łatwiejCzytaj też:

Temu panu już dziękujemy. Fernando Santos musi odejść