Cezary Kulesza już wie, kto zostanie selekcjonerem. Tajna narada PZPN

Od kilkunastu dni nie ustaje dyskusja dotycząca stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Najpierw trwały negocjacje dotyczące zwolnienia Fernando Santosa, a następnie rozpoczęło się poszukiwanie kandydata na jego następcę. W ostatnim czasie mówi się o dwóch nazwiskach – Michała Probierza oraz Marka Papszuna.

Cezary Kulesza dokonał wyboru nowego trenera reprezentacji

Pierwszy to dobry znajomy Cezarego Kuleszy, który obecnie prowadzi reprezentację Polski do lat 21. Probierz znany jest głównie z pracy w Jagiellonii Białystok i Cracovii, z którymi zdobywał Puchar i Superpuchar Polski. Z kolei Papszun wszedł do czołówki krajowych trenerów wprowadzając na szczyt Raków Częstochowa. Od kilku miesięcy pozostaje bez pracy po tym, jak z własnej woli pożegnał się z zespołem aktualnego mistrza Polski.

Kulesza odbył długie rozmowy z obydwoma kandydatami. Jak donosi portal meczyki.pl prezes związku odbył we wtorek naradę z prezydium PZPN, na którym przedstawiono sylwetki trenerów. Znajdowały się w nich wady i zalety, preferowany styl gry czy lista reprezentantów kraju, z którymi mieli styczność pracy. Pod ostatnim względem przewagę ma Probierz. Sam Kulesza stara się pozostać tajemniczy. Portalowi napisał tylko „dokonałem wyboru”, co ma sugerować, że nawet zaplanowana na wieczór kolacja ze współpracownikami, nie zmieni już decyzji.

Polska zagra kolejne mecze eliminacji EURO 2024

Na środowe popołudnie we warszawskim hotelu Hilton (tym samym, w którym stacjonuje reprezentacja podczas zgrupowań) zaplanowano konferencję prezentującą nowego trenera. Niezależnie od wyboru nowy selekcjoner będzie od razu miał sporo roboty. Już za niecały miesiąc kadrę czekają dwa mecze eliminacji mistrzostw Europy 2024 – z Wyspami Owczymi oraz Albanią.

