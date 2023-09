Poznaliśmy następcę Michała Probierza. To on poprowadzi młodzieżową reprezentację Polski

Adam Majewski urodził się 24 grudnia 1973 roku w Płocku. Pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w ówczesnej Petrochemii Płock, czyli dzisiejszej Wiśle. Stamtąd w 1995 roku przeniósł się do Lecha Poznań, którego barw bronił do 1999 roku. W międzyczasie odbył wypożyczenie do Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Jednak największe sukcesy osiągał z Legią Warszawa, z którą w 2002 roku sięgnął po mistrzostwo Polski oraz Puchar Ligi Polskiej.

Adam Majewski nowym selekcjonerem reprezentacji Polski U-21

Kariera piłkarska Adama Majewskiego nie ograniczała się wyłącznie do występów na rodzimym podwórku. Występował również w Grecji, a dokładnie w Panioniosie GSS, skąd wrócił do Wisły Płock. Później znów grał dla Lecha Poznań, a następnie Zawiszy Bydgoszcz. Zakończył karierę w 2010 roku, po tym, jak doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. Na swoim koncie ma również jeden występ w reprezentacji Polski. Miało to miejsce w towarzyskim meczu z Macedonią, 14 lutego 2003 roku, wygranym przez Biało-Czerwonych 3:0.

Po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął przygodę trenerską. Najpierw pełnił funkcję asystenta trenera w Wiśle Płock, po czym został samodzielnym szkoleniowcem drugiego zespołu Płocczan w latach 2018-2020. Stamtąd przeniósł się do Stomilu Olsztyn, którego trenerem był w sezonach 2019/20 i 2020/21. Po zakończeniu pracy w Olsztynie został trenerem Stali Mielec, którą prowadził w PKO BP Ekstraklasie. Był to również jego debiut na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Mielczan prowadził w 62 spotkaniach, z czego 59 złożyło się na mecze ligowe i trzy w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski. Tamtejszą pracę zakończył pod koniec sezonu 2022/23.

Ponadto jest absolwentem Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej z najwyższymi możliwymi uprawnieniami szkoleniowymi. Posiada licencję UEFA PRO. Teraz poprowadzi reprezentację Polski U-21, zastępując na stanowisku selekcjonera Michała Probierza.

