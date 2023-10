Znamy powołania do reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz zaskoczył

W czwartek 5 października oficjalnie ogłoszono listę powołanych do piłkarskiej reprezentacji Polski. To pierwsze nominacje nowego selekcjonera Michała Probierza. Biało-Czerwoni zagrają w październiku dwa mecze eliminacji do ME 2024.

Michał Probierz zastąpił kilka tygodni temu na stanowisku Fernando Santosa. Portugalczyk skompromitował się w roli selekcjonera Biało-Czerwonych, prowadząc drużyną m.in. do fatalnych występów przeciwko Mołdawii (2:3) czy Albanii (0:2). Polska na trzy kolejki przed końcem eliminacji jest w bardzo trudnym położeniu w perspektywie walki o wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które odbędą się w Niemczech. Michał Probierz przedstawił swoją reprezentację Polski W czwartek 5 października ogłoszono listę powołanych na zbliżające się zgrupowanie kadry narodowej. Po raz pierwszy w roli selekcjonera Biało-Czerwonych w takim wydaniu wykazał się wspomniany wcześniej Probierz. Warto przypomnieć, że wcześniej ten trener pracował w Polskim Związku Piłki Nożnej. Probierz był selekcjonerem reprezentacji młodzieżowej U-21, czyli teoretycznie bezpośredniego zaplecza seniorskiej drużyny narodowej. Oto lista powołanych: facebook W grupie E eliminacji do Euro 2024 Polacy zajmują czwarte miejsce. Biało-Czerwoni wyprzedzają jedynie reprezentację Wysp Owczych. W pięciu meczach Polacy zgromadzili sześć punktów. Liderem jest Albania z dorobkiem dziesięciu oczek, na drugiej pozycji są Czechy, z ośmioma punktami w dorobku. Czesi rozegrali jednak jedno spotkanie mniej od pozostałych drużyn w grupie. Cztery mecze Biało-Czerwonych do końca 2023 roku Polacy pod batutą trenera Probierza będą mieć w najbliższym czasie sporo grania. Pierwsze dwa wyzwania to październikowe mecze z Wyspami Owczymi (12.10) oraz na PGE Narodowym przeciwko Mołdawii (15.10). W listopadzie Polacy zakończą eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy pojedynkiem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11). Czytaj też:

Tych piłkarzy powinien sprawdzić Michał Probierz. Trenerze, chcemy więcej świeżościCzytaj też:

Piotr Zieliński może to zrobić. Były selekcjoner nie ma wątpliwości