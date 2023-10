Michał Probierz musi oszukać przeznaczenie. Fatalna statystyka selekcjonerów Polski

Okazuje się bowiem, że Biało-Czerwoni na zwycięstwo otwierającym, wyjazdowym meczu dla nowego selekcjonera reprezentacji Polski, czekają od 1997 roku! Trudno w to uwierzyć, ale statystyka jest bezlitosna. Ostatnim takim, który zdołał wygrać w debiucie, był nieodżałowany Janusz Wójcik, ogrywając minimalnie (1:0) Węgrów. Od tego czasu Polacy zanotowali pięć remisów i aż siedem porażek.

Michał Probierz przed trudnym zadaniem w el. ME 2024

Reprezentacja Polski po fatalnym okresie pod ręką trenera Fernando Santosa zajmuje w grupie eliminacyjnej przedostatnie miejsce. Polacy wyprzedzają jedynie Wyspy Owcze, z którymi zmierzą się w debiucie na ławce trenerskiej Michała Probierza. Nowy selekcjoner z pewnością będzie musiał mieć na uwadze, że wygrywanie w pierwszych meczach wyjazdowych za rządów nowego trenera, to nie jest coś naturalnego.

Z historii najnowszej wspomniany Santos zaczął od przegranej z Czechami w Pradze (1:3). Wcześniejszy selekcjoner Czesław Michniewicz zremisował w towarzyskim starciu ze Szkocją (1:1), ale wyrównanie dla Polaków padło w samej końcówce spotkania. Paulo Sousa zaczął za to do szalonego 3:3 z Węgrami w eliminacjach do Euro 2020, gdzie Polacy również musieli gonić wynik. W obliczu tych spotkań całkiem przyzwoicie wygląda wyjazdowy debiut Jerzego Brzęczka. Polacy zaczęli od remisu (1:1) z Włochami, a spotkanie było rozgrywane w ramach Ligi Narodów UEFA.

twitter

Wyspy Owcze – Polska, gdzie i kiedy oglądać mecz?

Biało-Czerwoni czwartkowy (tj. 12.10) pojedynek z Wyspami Owczymi rozpoczną o godzinie 20:45. Polacy na stadionie Tórsvøllur w Tórshavn zadebiutują pod ręką nowego selekcjonera Michała Probierza. Mecz Biało-Czerwonych będzie można na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium.

Co do transmisji internetowej, pojedynek Wyspy Owcze – Polska dostępny będzie na stronie internetowej TVP Sport oraz na platformach streamingowych, np. Polsat Box Go.

Za to już w niedzielę na PGE Narodowym Polacy zagrają przeciwko Mołdawii (15.10). Początek pojedynku zaplanowano na godzinę 20:45. W listopadzie polski zespół zakończy eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy starciem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

Czytaj też:

Farerzy nie chcą oglądać Polaków bez Lewandowskiego. Masowe zwroty biletówCzytaj też:

Grzegorz Lato nie chciał odpowiedzieć na to pytanie. Zamiast tego wbił szpilę PZPN-owi