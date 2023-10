Farerzy nie chcą oglądać Polaków bez Lewandowskiego. Masowe zwroty biletów

Polscy piłkarze wylądowali na Wyspach Owczych, gdzie w czwartkowy wieczór zagrają w meczu eliminacji EURO 2024. Rywal to outsider grupy, który do tej pory zgromadził na koncie tylko jeden punkt. Biorąc pod uwagę fakt, że Polacy w ubiegłym miesiącu wygrali z nimi 2:0 w Warszawie, faworyt starcia wydaje się jasny.

Farerzy zwracają bilety po kontuzji Lewandowskiego

Biało-Czerwoni przystępują do starcia po wielkich zmianach. Ta najważniejsza to przyjście Michała Probierza za Fernando Santosa. Nowy selekcjoner rozpoczyna pracę od nowych powołań, stawiając między innymi na występującego na trzecim szczeblu rozgrywkowym we Włoszech, Patryka Pedę. Musi sobie poradzić bez Roberta Lewandowskiego, który przez kontuzję odniesioną w ostatnim meczu Barcelony, nie mógł przyjechać na zgrupowanie.

Probierz będzie miał do dyspozycji Karola Świderskiego, Adama Buksę i Arkadiusza Milika z grona napastników. Nieobecność kapitana kadry wywołało olbrzymią reakcję nie tylko w Polsce, ale także na Wyspach Owczych. Tamtejsi kibice z wyczekiwaniem liczyli na obecność gwiazdy światowej piłki.

Jak informuje TVP Sport, z powodu kontuzji Lewandowskiego wielu Farerów zwraca bilety, które zakupili z myślą o zobaczeniu w akcji piłkarza FC Barcelony. „Faktycznie, taka sytuacja miała miejsce, a część wejściówek wróciła do sprzedaży” – powiedzieli przedstawiciele tamtejszej federacji portalowi.

Skromna publiczność na meczu Wyspy Owcze – Polska

Na stadionie narodowym Wysp Owczych w Thorshavn ma zasiąść przynajmniej 3000 kibiców. W ostatnim meczu pomiędzy Polakami a Farerami więcej powodów do zadowolenia mieli ci pierwsi. Po dwóch bramkach Lewandowskiego Biało-Czerwoni wygrali 2:0. W tabeli grupy E eliminacji EURO Polska zajmuje przedostatnie, a najbliżsi rywale ostatnie miejsce.

