Robert Lewandowski zaskoczył po meczu z Czechami. Wskazał pozytywy gry Polaków

Biało-Czerwoni nie tracą nadziei i choć nie mogą już bezpośrednio awansować z grupy na Euro 2024, to pozostaje im walka w barażach. Robert Lewandowski nie ma wątpliwości, że kadra zawiodła, jednak widzi kilka elementów, które coraz lepiej sprawdzają się w grze Polaków.

Robert Lewandowski wymownie podsumował mecz z Czechami

Zaraz po zakończeniu spotkania z Czechami kapitan reprezentacji Polski stwierdził, że choć zabrakło zwycięstwa, pojedynek można uznać za pozytywny. Wskazał, jakie elementy w grze Biało-Czerwonych uległy poprawie.

– Można powiedzieć, że dzisiaj próbowaliśmy wyciągnąć to, co od początku eliminacji nie funkcjonowało. Wiele elementów wyglądało słabo i dzisiejszy mecz był taki, w którym próbowaliśmy postawić krok do przodu po tym, co pokazaliśmy w tych eliminacjach i poprawić naszą grę, ale też spróbować zbudować się na te play-offy. W grze widać było pozytywy. Przy polu karnym i w końcowej fazie brakowało ostatniego podania, czy znalezienia wolnej przestrzeni i oddania strzału z dystansu na bramkę, czy nawet wrzutki. Te elementy będziemy analizować i próbować poprawiać. Lecz tak, jak mówię, wiele pozytywów było widać, m.in., jak chcieliśmy wypracowywać sobie pozycje, zagrywać z jednej strony na drugą i przechodzić z defensywy do ofensywy. To jest piłka nożna i z meczu na mecz nie da się tego zmienić, ale myślę, że podążamy w poprawnym kierunku – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z dziennikarzami.

„Całe eliminacje były bardzo złe”

Mimo pozytywnego poglądu na spotkanie z Czechami Robert Lewandowski nie ukrywa rozczarowania z przebiegu eliminacji do Euro 2024. Jego zdaniem Polacy wykonali krok do przodu, dzięki któremu jest przekonany, że zwycięstwa prędzej czy później nadejdą.

– Znalazłbym parę momentów, gdzie po meczu czy przed meczem pomyśleliśmy, że nie ma szans. To nie było jedno spotkanie, tylko parę, w których traciliśmy punkty i przegrywaliśmy, więc całe eliminacje były bardzo złe dla nas. Trzeba być obiektywnym. W końcówce jest takie myślenie, że z jednej strony chcesz wrócić na właściwe tory, z drugiej wiesz, że te eliminacje jeszcze trwają. Wydaje mi się, że gdybyśmy je inaczej rozegrali, to dzisiaj byśmy wygrali, ale też jestem zdania, że w takim kierunku powinniśmy iść i wygrane mecze przyjdą. Taki mecz, jak dzisiejszy przed kolejnymi spotkaniami to dobry krok przed nowym rokiem i kolejnym rozdaniem – dodał kapitan reprezentacji Polski.

