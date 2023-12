Zbigniew Boniek zaskoczył wypowiedzią. Chodzi o losowanie EURO 2024

Polscy piłkarze jeszcze nie wiedzą czy pojawią się w czerwcu 2024 roku na niemieckich boiskach. Zawodnicy Michała Probierza muszą wygrać baraże o awans. W marcu czeka ich domowy bój z Estonią, a następnie wyjazdowy finał z wygranym starcia Walia – Finlandia. Dopiero po tych pojedynkach piłkarze będą mogli zastanawiać się nad starciami z Holandią, Austrią oraz Francją.

Zbigniew Boniek zaskoczył wypowiedzią dot. losowania EURO 2024

W przeciwieństwie do poprzednich edycji mistrzostw Europy można śmiało powiedzieć, że Polska (ewentualnie) trafiła do jednej z dwóch grup śmierci nadchodzącego turnieju. Francja to mistrz świata z 2018 i wicemistrz z 2022 roku, z którym Biało-Czerwoni mierzyli się przed rokiem w Katarze. Holandia również uchodzi za czołową ekipę globu. O ich sile mogliśmy przekonać się podczas Ligi Narodów. Z kolei Austria poczyniła wielki progres pod wodzą aktualnego trenera Ralfa Rangnicka, który jeszcze niedawno prowadził Manchester United.

Jeszcze zanim Polacy nie zapewnili sobie bezpośredniego awansu na EURO 2024, głośno zrobiło się o wypowiedzi wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Henryka Kuli. Włodarz stwierdził w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” iż Polska pojawi się na niemieckiej imprezie „z pomocą naszej gospodyni Matki Boskiej Częstochowskiej”. Internauci i eksperci często nawiązywali do wypowiedzi, stwierdzając, że kadrze Probierza nie pozostało nic innego, jak tylko się modlić.

Po losowaniu grup do wypowiedzi Kuli nawiązał Zbigniew Boniek. Były włodarz PZPN stwierdził żartobliwie, że „jak przejdziemy baraże (oby), to trafiamy do grupy prezesa Kuli, tzn. tylko Matka Boska Częstochowska może nas uratować”. Łatwo się domyśleć, że post miał być sarkastyczną szpilką wbitą w Henryka Kulę.

Polska może zagrać na EURO 2024

EURO 2024 rozpocznie się 14 czerwca. Ewentualny pierwszy mecz Polaków odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca o godzinie 15:00 w Hamburgu.

